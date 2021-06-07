3 مرشحين لرئاسة «ألعاب القوى»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم 3 مرشحين لخوض انتخابات رئاسة مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، المقررة 11 يوليو المقبل، وهم: محمد عبد الله المُر (خورفكان)، محمد بن حميدان الزعابي (الجزيرة الحمراء)، وخليفة سالم الشامسي (العربي). بينما يتنافس على مقاعد الأعضاء الستة، 9 مرشحين، هم: سعد المهري (شباب الأهلي)، ناصر عاشور (الشارقة)، فيصل الخميري (مصفوت)، عادل درويش (الوصل)، وسعيد الماس (الإمارات)، فهد عبد الله (الرمس)، على غزوان (حتا)، سهيل الكعبي (مليحة)، وإبراهيم السكار (مسافي). وترشحت أحلام حسن سالم (الحمرية)، لشغل مقعد العضو النسائي، وراشد ناصر آل علي (العربي)، لمقعد الشباب، ومن المقرر إعلان قائمة المرشحين النهائية في 16 يونيو الجاري.

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