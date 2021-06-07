دفء دبي يجتذب نجوم الرياضة العالمية

المصدر: دبي- عدنان الغربي

باتت دبي الوجهة المفضلة لنجوم الرياضة العالمية، ليس فقط في فصل الشتاء للاستمتاع بـ «أجمل شتاء في العالم»، وإنما أيضاً في دفء الصيف، إذ استقبلت دانة الدنيا، العديد من النجوم العالميين من مختلف الرياضات، سواء لقضاء عطلة هادئة في بيئة صحية آمنة، أو الخضوع لفترة نقاهة وتأهيل، استعداداً للموسم الجديد، ومن أبرز النجوم الذين زاروا دبي أخيراً، نجم كرة القدم البرازيلية رونالدينيو، والملاكم العالمي البريطاني أمير خان، والحارس الإسباني الشهير إيكر كاسياس، وثنائي أياكس أمستردام، الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو، والمغربي زكريا لبيض، وأليكس غرينوود لاعب نادي مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا، وجاك ويليام لاعب شيفيلد يونايتد الإنجليزي، وماردينهو لاعب نادي أوسترسوند السويدي.

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