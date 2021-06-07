صيف دبي يجتذب نجوم الرياضة العالمية

المصدر: دبي- عدنان الغربي

تعرف دبي كونها الوجهة المفضّلة لنجوم الرياضة العالمية، وغيرهم من الزوار والسياح، من مختلف الجنسيات، خلال الفترة الشتوية، للاستمتاع بـ «أجمل شتاء في العالم»، ولكن دبي جميلة أيضاً في كل الفصول، وعلى مدار العام، حتى صيفها الساخن، يجتذب العديد من نجوم الرياضة، لنيل قسط من الراحة والاستمتاع بالدفء والهدوء، وتجارب التسوق والأنشطة الشاطئية، والوجهات العائلية المميزة، التي لا مثيل لها، خاصة مع انتقالها إلى مرحلة التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، وعودة الحياة فيها إلى طبيعتها، ما عزز مكانتها، باعتبارها الوجهة العائلية الأمثل لقضاء أجمل الأوقات، وتسجيل ذكريات لا تنسى هذا الصيف، في الوقت الذي لا يزال فيه قطاع السياحة والسفر يعاني من قيود مشددة في العديد من الدول، للحد من انتشار السلالات الجديدة لـ «كورونا».

وبنهاية الموسم الكروي الحالي، استقبلت دبي العديد من النجوم العالميين من مختلف الرياضات، سواء لقضاء عطلة هادئة، ضمن بيئة صحية آمنة، أو الخضوع لفترة نقاهة، والإعداد للموسم الجديد. ومن بين هؤلاء، نجم كرة القدم البرازيلية، وأحد أبرز النجوم التاريخيين سابقاً في منتخب السامبا ونادي برشلونة، رونالدينيو، الموجود في دبي منذ أكثر من 3 أسابيع.

وينشر رونالدينيو من حين لآخر، بعض الصور التي تبرز استمتاعه بإقامة هادئة في دبي، حيث حظيت إحدى الصور التي نشرها الأسبوع الماضي، وهو يجلس على حافة أحد المسابح بمنتجع وسبا نيكي بيتش بدبي، على 1.6 مليون إعجاب، وحظيت صورة أخرى له وهو يتناول أحد أطباقه المفضلة، على أكثر من مليون إعجاب.

عشق

وأكد النجم البرازيلي، أنه عاشق لمدينة دبي منذ أول مرة زارها فيها، حين كان في الـ 16 من عمره، وأنه يكنّ محبة كبيرة لدولة الإمارات، وسعادته لا توصف حين «يزور دبي سنوياً للاستمتاع بالمنشآت السياحية والفندقية ومراكز التسوق الرائعة، وكذلك الشواطئ الساحرة، وأماكن ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها».

أمير خان وسانيا ميرزا | البيان

كما اختار الملاكم العالمي البريطاني، أمير خان، الحاصل على الإقامة الذهبية في الإمارات، قضاء إجازته الصيفية في دبي، مشيراً إلى أنه يقيم بين لندن ودبي، التي يعتبرها المدينة الأفضل والأكثر أماناً في العالم، لما تفرضه من إجراءات دقيقة، تضمن سلامة الجميع، كما يرتبط معها بالعديد بالذكريات الجميلة، ونشر خان صورة له في دبي برفقة نجمة التنس الهندية سانيا ميرزا المقيمة في دبي.

نموذج عالمي

إيكر كاسياس خلال زيارته مجلس دبي الرياضي | البيان

وزار الحارس الإسباني الشهير، إيكر كاسياس، دبي، خلال الأسبوعين الأخيرين، وأبدى سعادته بهذه الزيارة، والعودة مجدداً إلى دبي، التي تعتبر نموذجاً عالمياً ناجحاً في أسلوب الحياة والتعامل مع الجائحة، وكذلك في عشقها للرياضة، وتنوع مجتمعها، الذي يضم جاليات من مختلف دول العالم، كما عبر عن سروره بالترحيب الحار، ومشاعر المحبة التي يجدها في كل زيارة إلى دبي. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، زيارة بعض النجوم الآخرين إلى دبي، مثل سيرجيو راموس، الغائب الأبرز عن تشكيلة إسبانيا في يورو 2020.

وإضافة إلى هؤلاء النجوم، اختار ثنائي أياكس أمستردام، الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو، والمغربي زكريا لبيض، الاحتفــــال بالتتويــــج بلقـــب الدوري الهولندي، وقضــــاء إجازتهما الصيفية مـــع أســــرهم بين أحضـان دبي ونشــــر لبيـــــض صـورة له خـلال زيارته لحديقة ســــيف بالحـصا.

نيكولاس تاجليافيكو | البيان

ونشر نيكولاس تاجليافيكو بعض الصور، وهو يستمتع بمشاهدة غروب الشمس في صحراء دبي، والسباحة في شاطئ برج العرب، وبالتقاط الصور أمام برج خليفة، مدوّناً في أحد تعليقاته على هذه الصور: «ليس لدي الكلمات لوصف جمال هذه الرحلة، حان الوقت للعودة بكل الطاقة لما هو قادم». واختار العديد من النجوم التحضير للموسم الجديد في دبي، مثل أليكس غرينوود لاعبة نادي مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا، وجاك ويليام لاعب شيفيلد يونايتد الإنجليزي، وماردينهو لاعب نادي أوسترسوند السويدي.

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