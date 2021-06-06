«أبوظبي للدراجات الهوائية» ينظم مسيرة في جزيرة الحديريات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نظم مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للدراجات الهوائية مسيرة ركوب الدراجات في جزيرة الحديريات، بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية، أقيمت الفعالية برعاية مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع طواف الإمارات وشركة مُدن العقارية إحدى شركاء نادي أبوظبي للدراجات، والشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان).

افتتح الفعالية عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بحضور النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات.

وانطلقت المسيرة، البالغة مسافتها 40 كيلو متراً، من مجمع 321 للرياضة الذي تم افتتاحه أخيراً في جزيرة الحديريات التي تضم مرافق الدراجات ذات المستوى العالمي، بمشاركة أكثر من 300 دراج من المحترفين والهواة.

وقال عارف حمد العواني: إن إمارة أبوظبي أصبحت وجهة للرياضة الدولية وملتقى لنخبة الفعاليات التي يشارك فيها أبرز النجوم والأبطال وصانعو القرار الرياضي.

وأشاد بجهود نادي أبوظبي للدراجات الهوائية في توسيع نطاق ممارسة رياضة الدراجات، والعمل على تنظيم الفعاليات والمسابقات، لاكتشاف المواهب وتشكيل الفرق الرياضية المرتبطة بالنادي، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذه الرياضة.

جهود

ومن جانبه، قال النخيرة الخييلي: إن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار جهود النادي لنشر الوعي بأهمية ركوب الدراجات الهوائية سواء للرياضة أم للمتعة أم كوسيلة للتنقل، نظراً لفوائدها المتعددة للصحة الجسدية والنفسية، ومساهمتها في الحفاظ على البيئة.

وأضاف إن هواية ركوب الدراجات انتشرت بصورة كبيرة في دولة الإمارات بعد جائحة «كوفيد 19»، ومع التحسينات المستمرة التي أدخلتها الجهات الحكومية على البنية التحتية من مسارات وخدمات، يمكن لدولة الإمارات أن تصبح مركزاً عالمياً يستقطب محترفي وهواة ركوب الدراجات.

وأكد النخيرة الخييلي أنه تم تنظيم هذه الفعالية في ظل إجراءات احترازية مشددة وتدابير وقائية محكمة، وبما يواكب الجهود الوطنية البارزة التي تبذلها الدولة في مرحلة التعافي من أجل العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

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