«الكاراتيه» يتابع ترتيبات «مونديال دبي» مع الاتحاد الدولي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اجتماعاً تنسيقياً بدبي مع ستيبان بريز رئيس لجنة المسابقات الدولية، ممثل الاتحاد الدولي، وذلك للتنسيق والمتابعة الدورية لبطولة العالم التي ستقام في دبي خلال الفترة من 16 وحتى 21 نوفمبر 2021، والتي تتزامن مع تنظيم إكسبو.

وعقد الاجتماع التنسيقي بحضور راشد عبد المجيد آل علي الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، مدير بطولة العالم، والمهندس حميد شامس الأمين العام المساعد، المنسق العام للبطولة، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات والإجراءات والاستعدادات الخاصة بإقامة «مونديال» الكاراتيه للرجال والسيدات، والعديد من النقاط المهمة في إطار التنسيق المستمر بين الاتحادين الدولي والإماراتي لإنجاح البطولة.

ومن المتوقع حضور أعداد كبيرة من أبطال وبطلات العالم للمشاركة في الحدث العالمي الكبير، إضافة لحضور وفود الدول المشاركة.

كما تمت مناقشة كل الإجراءات الاحترازية الوقائية المطلوبة بشأن جائحة «كوفيد 19» والإجراءات اللازمة لها لضمان سلامة اللاعبين، وجميع المشاركين في البطولة.

زيارة المقر

وقام اللواء «م» الرزوقي بصحبة ستيبان بريز بزيارة مجمع حمدان بن محمد الرياضي الذي سوف يحتضن فعاليات البطولة، وكذلك زيارة المقر الرئيسي لإقامة رؤساء الاتحادات واللجان العاملة وفنادق إقامة اللاعبين والقاعات المخصصة لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي ستعقد على هامش البطولة، والقاعات المخصصة لإقامة الدورات الدولية للحكام والمدربين واجتماعات اللجان الدولية.

وأعرب اللواء «م» الرزوقي عن سعادته بتنظيم الحدث العالمي الكبير في الإمارات، مقدماً شكره للاتحاد الدولي للكاراتيه لإقامة البطولة بدبي، وثقته في قدرات الإمارات التنظيمية من خلال ما لمسه من دقة التنظيم في بطولات الدوري العالمي الخمسة «بريميرليغ» التي أقيمت بدبي من 2016 حتى 2020.

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