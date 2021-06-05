النصر ينظم «بطولة الريشة الطائرة للسيدات»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ينظم نادي النصر بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ولجنة الريشة الطائرة في اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، بطولة الريشة الطائرة الصيفية للسيدات بنسختها الأولى في الدولة، خلال الفترة من العاشر وحتى الثاني عشر من شهر يونيو الجاري، والتي ستشهد للمرة الأولى بطولة زوجي اللاعبات المواطنات، وزوجي الوافدات، وفردي المواطنات وفردي الوافدات.

وأكدت نسرين علي بن درويش رئيسة قسم الأنشطة النسائية بنادي النصر، أن نادي النصر هو الأول من بين أندية الدولة الذي أدخل هذه الرياضة في الدولة خلال مبادرته بشهر نوفمبر الماضي ضمن العدد الكبير من الرياضات بالنادي، والذي يعكس حرص مجلس إدارة النادي وشركة النصر للألعاب الرياضية على نشر هذه اللعبة، خصوصاً لدى شريحة السيدات كما هو الحال في بقية فرق العنصر النسائي بالنادي.

وأوضحت أن الباب مفتوح لجميع اللاعبات للمشاركة في هذه البطولة من المواطنات وكل الجنسيات الأخرى وبأعمار تبدأ من 16 عاماً فما فوق، علماً أن المشاركة مجانية، وستقام منافساتها على أرض ملاعب نادي النصر، مع التقيد التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع قبل الفوز والخسارة.

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