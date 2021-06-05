غدا .. افتتاح بطولة العالم للجودو في بودابست بمشاركة الإمارات

المصدر: وام

تنطلق غدا منافسات بطولة العالم للجودو التي تحتضنها العاصمة المجرية بودابست ، و تستمر حتى 13 يونيو الجاري ، بمشاركة 668 لاعبا ولاعبه من 116 دولة من كافه القارات ، والتي تسجل الرقم القياسي في تاريخ بطولات العالم للجودو.

ويشارك منتخب الإمارات في البطولة بلاعب واحد ضمن برنامج إعداده لدورة طوكيو الاولمبية المقبلة ،وهو فيكتور سكرتوف الذي يخوض أولى مبارياته الثلاثاء المقبل ، فيما تعذر مشاركة زميله اللاعب ايفان ريما رينكو في منافسات الوزن الثقيل تحت 100 كجم لتجدد إصابة الكتف .

ووضع الاتحاد الدولي للجودو واللجنة المنظمة ضوابط احترازية صارمة للحفاظ على سلامة اللاعبين ووقايتهم من الجائحة بهدف إنجاح البطولة التي تعتبر ختام بطولات الاتحاد الدولي للجودو قبل المشاركة في دورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية.

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