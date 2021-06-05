مشاركات مميزة في جولة اليوم العالمي للدراجات الهوائية

المصدر: البيان الإلكتروني

اختتم مجلس الشارقة الرياضي يوم الجمعة 4 يونيو 2021 جولة اليوم العالمي للدراجات الهوائية على كورنيش الشارقة بالتعاون مع اتحاد الامارات للدراجات وتنظيم شركة القدرة للخدمات الرياضية، وشهدت نجاحاً كبيراً ومشاركة مالايقل عن "1000" من مختلف الجنسيات وفئات المجتمع من موقع الحدث والمتفاعلين من خلال المشاركة الإفتراضية "عن بعد"، ضمن خطط المجلس لنشر ثقافة الرياضة بالإمارة وتنظيم الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي تساهم في زيادة أعداد ممارسي مختلف الرياضات من ضمنها رياضة الدراجات.

شارك في الفعالية مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للإستثمار والتطوير (شروق) و ياسر عمر الدوخي الأمين العام لإتحاد الإمارات للدراجات و أحمد القصير المدير التنفيذي للعمليات في شروق و سعيد خلفان المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة نادي إتحاد كلباء و جمال الشعفار، وشهده سعيد علي العاجل الخبير الرياضي بالمجلس و محمد علي بن حماد مدير إدارة الإتصال الحكومي ،كما شاركت فرق من أندية الإمارة من بينها نادي الشارقة الرياضي وخورفكان والحمرية وإتحاد كلباء ودبا الحصن والذيد إضافة إلى موظفي مجلس الشارقة الرياضي .

وبهذه المناسبة، أثنى عيسى هلال الحزامي على النجاح الذي حققه السباق الذي جاء بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية ويصادف الثالث من يونيو من كل عام، حيث لاقى إقبالًا كبيرًا من مختلف الفئات والجنسيات لتحقيق أهداف المجلس وتنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي والإهتمام بالرياضة والرياضيين من كلا الجنسين.

وأضاف: أقيمت الفعالية تحت إشراف إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية ونثمن المشاركات المميزة التي أثرت الحدث ليعد إمتداداً لنجاح الفعاليات السابقة وتأكيداً على أهمية الرياضة ومكانتها في الإمارة الباسمة والتي تجد فعالياتها حماساً كبيراً يعبر عن مدى رغبة أفراد المجتمع في إستغلال مختلف الفرص للمشاركة، كما أن رياضة الدراجات من الرياضات التي تستحوذ على اهتمام فئة واسعة من مختلف الأعمار كونها من الرياضات السهلة ووسيلة نقل بسيطة تحافظ على البيئة ولها جمهور على نطاق واسع مع وجود اهتمام جيد من أندية الإمارة لهذه الرياضة من خلال الفرق السنية المختلفة.

واستطرد عيسى هلال قائلاً: ساهم تعاون المؤسسات والجهات الداعمة والمشاركة في تميز هذا الحدث وفي مقدمتها المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة واتحاد الإمارات للدراجات ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وهيئة الإنماء السياحي والتجاري بالشارقة ومؤسسة الشارقة للإعلام وشركة بيئة وفريق الشارقة للترايثلون وفريق أسعد شعب التطوعي والأندية الرياضية وفرق الهواة والمحلات الرياضية المتخصصة في الدراجات، ونجاح هذه الفعالية يمثل دافعاً إلى تنظيم مميز للفعاليات المقبلة سواء التي تتعلق برياضة الدراجات أو الرياضات الأخرى.

واختتم هلال: هدفنا في مجلس الشارقة الرياضي دائماً الحث على ممارسة الرياضة بشكل دائم وجعلها أسلوب حياة كونها مفيدة لصحة الإنسان ولاندخر جهداً من أجل العمل على تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية والمجتمعية بما يعكس ثقافة الرياضة خصوصاً مع الإمكانيات الكبيرة المتاحة وفرق العمل المميزة الذي يحفز على إخراج هذه الفعاليات بالشكل الذي يعبر عن قيمة الرياضة في الإمارة وأهميتها والحفاظ على الإقبال الكبير لإعلاء قيمة الرياضة وسمعة الإمارة الباسمة.

وبدوره، أثنى ياسر عمر الدوخي الأمين العام لإتحاد الإمارات للدراجات على نجاح وتميز الجولة حيث مثلت إضافة جديدة إلى الفعاليات الرياضية والمجتمعية بإمارة الشارقة عبر مجلس الشارقة الرياضي وخاصة على مستوى رياضة الدراجات التي تجد الإقبال الكبير من واقع المشاركات المميزة التي شهدتها الفعالية من منطلق الحث على ممارسة الرياضة لمختلف فئات المجتمع بما يعزز ثقافة الرياضة وفوائدها الصحية.

وأشار الى أن مثل هذه الفعاليات تساهم في زيادة أعداد الممارسين حيث يرحب إتحاد الإمارات للدراجات دائماً بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي في إنجاح كل مايصب في صالح الهدف المشترك وهو الإرتقاء بالرياضة في الإمارة الباسمة والفعاليات التي تنظم لما للرياضة من قيمة كبيرة وإهتمام واسع يعود بالنفع على ممارسي مختلف الرياضات وخاصة رياضة الدراجات ويخدم أهداف الجهتين في هذا الصدد

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