الإمارات تفوز بعضوية «الزمالة» في «دولي التزلج»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حصل اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية على عضوية الاتحاد الدولي للتزلج فئة الزمالة، وذلك بعد التصويت بالموافقة من جميع الأعضاء في المؤتمر الذي عقد عن بعد من مدينة (بورتوروز بسلوفينيا) بمشاركة 123 عضواً دائماً من الدول الأعضاء، أمس، وشارك فيه الاتحاد من قاعة الاجتماعات في مجلس دبي الرياضي بحضور رؤساء أندية التزلج في الدولة.

وتمتاز هذه العضوية بإتاحة الفرصة كاملة للاعبين الإماراتيين بالمشاركة في البطولات التي يعتمدها وينظمها الاتحاد الدولي للتزلج، وترخيص اللاعبين مع احتساب ساعات التزلج دولياً، وتتيح كذلك إمكانية استضافة البطولات المحلية والإقليمية والعالمية باعتماد رسمي من الاتحاد الدولي للتزلج.

وقال هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، إن هذا الإنجاز جاء بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، وبفضل السمعة الطيبة التي تتمتع بها الإمارات في المحافل الرياضية الدولية، وكذلك ما تمتلكه الدولة من منشآت رياضية حديثة وتسهيلات وخبرات تؤهلها لاستضافة وتنظيم البطولات والمؤتمرات الدولية والعالمية بكفاءة عالية، إضافة إلى ما حققته الرياضات الشتوية من إنجازات رياضية في السنوات الماضية.

وأضاف أن هذه العضوية تعتبر استكمالاً للعضوية السابقة التي حصل عليها الاتحاد الإماراتي عام 2018 وخطوة مهمة للحصول على العضوية الدائمة العام المقبل، مؤكداً أن سعينا لعضوية الاتحادات الدولية يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد الإماراتي في فتح آفاق أوسع للرياضات الشتوية في الإمارات بتمكين القطاع الرياضي للتواجد بفعالية في الاستحقاقات الرياضية والمحافل العالمية، خاصةً أن العضوية الدائمة تمنح امتيازات مهمة مثل التصويت عند اتخاذ القرارات وإمكانية استضافة البطولات والمؤتمرات الدولية.

وكان الاتحاد الإماراتي قد أعد ملفاً متكاملاً يدعم حظوظ الإمارات بالحصول على عضوية الاتحاد الدولي للتزلج، وذلك لوجود عدد (6) أندية رياضية متخصصة في رياضة التزلج، وما يزيد على (700) رياضي معتمد، إضافة إلى النجاح في تنظيم أول بطولة (بارالمبية) للتزلج على المنحدرات الثلجية لأصحاب الهمم في نوفمبر 2018، والتي أقيمت على أرض الدولة بمشاركة 48 لاعباً ولاعبة مثلوا 15 دولة، وكذلك النجاح في تنظيم العديد من البطولات والمنافسات المحلية في رياضة التزلج على المنحدرات الثلجية بأنواعها المتعرج والحر.

وساهمت العضوية الدائمة التي حصل عليها اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية في الاتحاد الآسيوي للتزلج بشكل كبير في دعم الملف المطروح ضمن أجندة الاتحاد الدولي للتزلج للموافقة على عضوية الإمارات فيه، وخلال الاجتماع تم الترحيب بدولة الإمارات كعضو جديد ودائم، ومن جهته أكد الاتحاد الإماراتي جاهزيته التامة لاستضافة البطولات والمعسكرات الآسيوية والدعم المستمر لرياضة التزلج في الإمارات والمنطقة الإقليمية.

والجدير ذكره أن الاتحاد الإماراتي حاصل على العضوية الدائمة في الاتحاد الدولي لرياضة هوكي الجليد - بعدد صوتين، وعضوية الاتحاد الدولي للرياضات الاستعراضية.

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