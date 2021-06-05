رماة الإمارات يتألقون في البطولة العربية بالقاهرة

المصدر: القاهرة - وام

تألق رماة الإمارات في البطولة العربية للرماية المقامة في العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 2 إلى 12 يونيو الجاري، فعلى مستوى منافسات الاسكيت، فاز بالميدالية الذهبية والمركز الأول سيف بن فطيس من الإمارات، بينما حل في المركز الثاني راشد العذبة من قطر، واللاعب عبدالله الرشيدي من الكويت في المركز الثالث.

كما أحرزت الإمارات المركز الأول في منافسات البندقية والمسدس ضغط هواء للناشئين، ففي الرماية بالبندقية للناشئين فاز إبراهيم خليل من الإمارات بالمركز الأول، وسلطان صالح من الإمارات بالمركز الثاني، ومحمد منصور من مصر بالمركز الثالث، وعلى صعيد منافسات الرماية بالمسدس جاء في المركز الأول محمد كامل «الإمارات»، وبالمركز الثاني مصطفى فرات عادي من العراق، وفي المركز الثالث اللاعب حسين سامح من مصر.

وقام كل من المهندس دعيج خلف العتيبي رئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرماية، بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

يشارك بالبطولة أكثر من 300 رامٍ ورامية من دول «الإمارات والسعودية وقطر والكويت والعراق واليمن ولبنان وسوريا والأردن وفلسطين وتونس والسودان وموريتانيا والجزائر وليبيا»، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

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