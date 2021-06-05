بن مسحار: شاهدنا منافسة قوية ومثيرة

المصدر: دبي ــ البيان الرياضي

وجه أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا الثقافي الرياضي، على حضوره ومتابعته لسباق القفال الثلاثين وتفضل سموه بتتويج أبطال السباق.



وهنأ بن مسحار الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان مالك السفينة «نمران 211» وطاقمها بقيادة النوخذة علي عبد الله المرزوقي على الفوز والتتويج باللقب.



وقال رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن السباق تميز بالإثارة المتناهية في كل مراحله والسرعة العالية، والتي مكنت من تسجيل رقم قياسي جديد في الوصول إلى خط النهاية لم نعهده من قبل.



وأضاف بن مسحار: مشهد الختام كان مثيراً، حيث امتد التنافس إلى الأمتار الأخيرة من السباق بين السفينتين نمران 211 (البطل) والشقي 96 (الوصيف)، وفي النهاية كان الجميع فائزاً بسلامة الوصول والصعود إلى منصات التتويج.



وحرص رئيس اللجنة العليا المنظمة للحدث على توجيه الشكر الجزيل إلى الشركاء الداعمين للنادي في تنظيم الحدث، وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي ومؤسسة دبي للإعلام التي قدمت خدمة متميزة للجمهور ومحبي البحر بنقل السباق كالعادة على الهواء مباشرة.

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