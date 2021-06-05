المرزوقي يحتفل مع أبنائه

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سعادة غامرة وكبيرة عاشها طاقم السفينة «نمران 211» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة علي عبد الله المرزوقي، حيث جمع الطاقم المجد من أطرافه بحصوله على اللقب الغالي يوم أمس ليجمع بين فرحتين الأولى بلقب اليوبيل اللؤلؤي، والثانية كانت قبل أيام بعد تتويجه بلقب سباق دلما.



واحتفل الوالد النوخذة المخضرم صاحب الخبرة عبد الله محمد المرزوقي مع أبنائه النواخذة مروان وعلي وحسن ومحمد بالنتائج المتميزة التي تحققت في سباق القفال 30، ومنها حصول نمران على المركز الأول، وزلزال على المركز الخامس، وحشيم على المركز السابع.



وقد اعتلى الوالد عبد الله منصة التتويج مع ابنه علي وطاقم نمران محتفلاً بالإنجاز الكبير الذي تحقق في السباق، مباركاً للجميع، ومشيداً بجهود اللجنة المنظمة للسباق.

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