الحمادي: عناق مع أغلى البطولات أخيراً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أبدى أحمد سالم الحمادي، مساعد نوخذة السفينة «نمران 211» سعادته الكبيرة بالتتويج في أغلى سباقات الشراعية المحلية 60 قدماً وأعرقها على الإطلاق يوم أمس، وفوزه بالمركز الأول بعد عدة محاولات كان أبرزها عام 2017.



وأهدى الحمادي اللقب إلى راعي الفريق ومالك السفينة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والذي لولا دعمه وحنكة نوخذة القارب علي عبد الله المرزوقي ووجود الوالد عبد الله المرزوقي والأخ المهندس مروان لما كان هذا التألق المستمر لطاقم السفينة التي نجحت في الجمع بين بطولتين غاليتين في شهر واحد هي سباق القفال وقبله لقب سباق دلما التاريخي.



وأضاف أن سر الفوز والتتويج يكمن في روح العطاء وروح الفريق الواحد الذي اتخذها هو وزملاؤه في الفريق، وظهرت في قوة الأداء والصبر والأداء المتناسق الذي مكنهم في النهاية من إحراز المركز الأول رغم أن السفينة وصلت إلى خط نهاية المرحلة الأولى في المركز الخامس، لكن الإصرار كان كبيراً لعبور بوابات خط النهاية معانقين لناموس أغلى البطولات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز