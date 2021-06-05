وصول عدد أبطال «القفال» إلى 18

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بعد نهاية سباق القفال في نسخته الثلاثين، يوم أمس، ارتفع عدد السفن والقوارب الفائزة باللقب الكبير إلى 18 بطلاً منذ عام 1991، وأصبح نمران 211 الاسم الثامن عشر بعد أسماء فوز غازي 103 باللقب الكبير 5 مرات، والزير 16 وبراق 30 اللذين حصلا على اللقب أربع مرات، وزلزال 25 الذي فاز 3 مرات، وسردال 83 مرتين، ثم الشقي 96 وبراق 33 والساحل 31 والقفاي 4 وأطلس 12 والرائد 92 وداس 45 والجيون 17 ومنصور 36 والأزيب 22 وفارس 46 والعوير 47.



أبطال اليوبيل اللؤلؤي:



الأول: نمران 211 النوخذة عمر المرزوقي



الثاني: الشقي 96 النوخذة خلف الغشيش



الثالث: التبر 55 النوخذة محمد المهيري



الرابع: زيوريخ 120 النوخذة خليفة مهير المزروعي



الخامس: زلزال 25 النوخذة محمد المرزوقي



السادس: الطف 9 النوخذة يوسف الحمادي



السابع: حشيم 199 النوخذة حسن المرزوقي



الثامن: الوصف 87 النوخذة محمد الغشيش



التاسع: إعمار 89 النوخذة سالم العديدي



العاشر: برق 183 النوخذة جابر الحمادي







أبطال القمر:



الأول: حشيم 199 النوخذة حسن المرزوقي



الثاني: زيوريخ 120 النوخذة خليفة مهير المزروعي



الثالث: زلزال 25 النوخذة محمد المرزوقي



الرابع: التبر 55 النوخذة محمد المهيري



الخامس: نمران 211 النوخذة عمر المرزوقي







السجل الذهبي:



1991: العوير 47 (43 قدماً)



1992: فارس 46 (43 قدماً)



1993: منصور 36 (43 قدماً)



1993: الأزيب 22 (60 قدماً)



1994: براق 30 (60 قدماً)



1995: براق 30 (60 قدماً)



1996: سردال 83 (60 قدماً)



1997: سردال 83 (60 قدماً)



1998: الجيون 17 (60 قدماً)



1999: داس 45 (60 قدماً)



2000: الرائد 92 (60 قدماً)



2001: براق 30 (60 قدماً)



2002: براق 30 (60 قدماً)



2003: الزير 16 (60 قدماً)



2004: غازي 103 (60 قدماً)



2005: الزير 16 (60 قدماً)



2006: غازي 103(60 قدماً)



2007: أطلس 12 (60 قدماً)



2008: الزير 16 (60 قدماً)



2009: القفاي 4 (60 قدماً)



2010: زلزال 25 (60 قدماً)



2011: دلما مارين 16 (60 قدماً)



2012: الساحل 31 (60 قدماً)



2013: غازي 103 (60 قدماً)



2014: براق 33 (60 قدماً)



2015: غازي 103 (60 قدماً)



2016: زلزال 25 (60 قدماً)



2017: زلزال (60 قدماً)



2018: غازي 103 (60 قدماً)



2019: الشقي 96 (60 قدماً)



2021: نمران 211 (60 قدماً)

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