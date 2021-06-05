برعاية حمدان بن محمد نجاح كبير للقفال «30» للسفن الشراعية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

برعاية ودعم حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توج سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا الثقافي الرياضي طاقم السفينة «نمران 211» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة علي عبدالله محمد المرزوقي بطلاً للنسخة الثلاثين من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي نظمه بنجاح أمس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.



وجاء تنظيم التظاهرة الرياضية وإقامة الملحمة التراثية البحرية الكبيرة استمراراً لرسالة ونهج مؤسس المهرجان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - طيب الله ثراه - والذي أطلق فكرة السباق عام 1991 وسعى لتطويرها والمحافظة عليها سنوياً طوال ثلاثة عقود.





وظفر «نمران 211» باللقب الكبير في عام اليوبيل اللؤلؤي ليحقق طاقمه (الناموس) الأول في سجلات السباق العريق الذي يشهد تاريخه فوز 18 اسماً آخرهم، أمس، طاقم السفينة «نمران 211» التي حققت هذا الموسم النجاح تلو النجاح ليكون الختام مسكاً مع أغلى البطولات سباق القفال في الدورة الثلاثين إذ كان أول الواصلين إلى خط النهاية قبالة «عين دبي» بعد عطاء وافر طوال مراحل السباق التي امتدت 53 ميلاً بحرياً (85,5 كلم).





وحلق بالمركز الثاني في السباق الكبير حامل اللقب في الموسم الماضي طاقم السفينة «الشقي 96» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وبقيادة النوخذة خلف بطي الغشيش الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تكرار إنجازه عام 2019 ولكن منافسه في الرمق الأخير طاقم السفينة «نمران 211» كان الأقرب إلى خط النهاية وظفر بالناموس الغالي.





ونجح طاقم السفينة «التبر 55» لمالكها راشد محمد راشد بن غدير وبقيادة النوخذة محمد سهيل خلفان المهيري في الفوز بالمركز الثالث في الترتيب العام لسباق القفال الثلاثين إذ كان منافساً بارزاً منذ البداية مروراً بجميع مراحل السباق.



وذهب المركز الرابع في السباق الكبير إلى طاقم السفينة «زيوريخ 120» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وبقيادة النوخذة خليفة مهير المزروعي والتي ظهرت أحد المنافسين الكبار في المنافسة منذ الانطلاقة كما حقق طاقم السفينة «زلزال 20» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة محمد عبدالله المرزوقي المركز الخامس.



وأنهت السفن «الطف 9» لمالكها محمد راشد الرميثي وبقيادة النوخذة يوسف الحمادي المركز السادس وحلّت في المركز السابع «السفينة حشيم 199» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة حسن المرزوقي ونال المركز الثامن طاقم السفينة «الوصف 87» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وبقيادة النوخذة محمد الغشيش تبعها في المركز التاسع طاقم السفينة «إعمار 89» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وبقيادة النوخذة سالم العديدي بينما احتل طاقم السفينة «برق 183» لمالكها النوخذة جابر الحمادي المركز العاشر.



إثارة المرحلة الأولى



وحملت المنافسة في كل مراحلها إثارة كبيرة جعلت الجميع يتابعها لحظة بلحظة في ضوء تغير النتائج المستمر، وشهدت المرحلة الأولى تفوق السفينة «حشيم 199» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة حسن المرزوقي والتي احتلت المركز الأول عند الوصول إلى خط النهاية الأول قبالة جزيرة القمر ولكن طاقمها لم يصمد أمام إصرار وخبرات المشاركين فتراجعت مع نهاية السباق والمرحلة الثانية إلى المركز السابع.



وفي المراحل الأولى لمع اسم «السفينة زيوريخ 120» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وبقيادة النوخذة خليفة مهير المزروعي بوصولها إلى المركز الثاني عند جزيرة القمر والتي اكتفت مع النهاية بالمركز الرابع.



بينما عبرت خط المرحلة الأولى السفينة «زلزال 25» بقيادة النوخذة محمد المرزوقي في المركز الثالث ثم السفينة «التبر 55» بقيادة النوخذة محمد المهيري في المركز الرابع، فيما كان ترتيب بطل السباق «نمران 211» بقيادة النوخذة عمر المرزوقي عند جزيرة القمر في المركز الخامس.



تتويج الأبطال



وشهدت واجهة (دبي هاربور) إحدى الوجهات السياحية في إمارة دبي مراسم تتويج الأبطال وقام الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم يرافقه كل من أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وحريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الرياضات البحرية، وسيف جمعة السويدي نائب رئيس النادي إضافة إلى محمد حارب المدير التنفيذي وهزيم القمزي مشرف السباق بتكريم الأبطال.



وقدمت اللجنة المنظمة للحدث 3 سيارات فارهة لأصحاب المراكز الثلاثة جوائز إضافية، ونال طاقم السفينة نمران 211 سيارة ليكزس 2021 إل إكس 570 لصاحب المركز الأول، فيما نال طاقم السفينة الشقي 96 سيارة نيسان باترول 2021 تيتانيوم، بعد حصولهم على المركز الثاني، وذهبت سيارة تويوتا لاندكروزر 2021 لطاقم السفينة التبر 55 صاحب المركز الثالث، فيما تسلم نواخذة السفن أصحاب المراكز الخمسة الأولى مجسمات وميداليات تذكارية، بينما تم تكريم أصحاب المراكز الخمسة الأولى بعد نهاية المرحلة الأولى بدروع تذكارية.

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