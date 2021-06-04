انطلاقة قوية لبطولة الإمارات لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: وام

شهدت صالة راشد بن حمدان في نادي النصر بدبي منافسات قوية في اليوم الأول من بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو – دبي- التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية للمحترفين وسط مشاركة مجموعة من اللاعبين المحليين والدوليين من مختلف الفئات والأحزمة والمراحل العمرية.

وتميزت منافسات اليوم الأول - التي شهدت مشاركة عدد كبير من النجوم والنجمات من مختلف دول العالم - بمواجهات مثيرة ونزالات حامية ومستويات فنية راقية واكبت جميع التطلعات، وترجمت واقع هذه الرياضة التي تشهد تطورا مستمرا ونموا كبيرا لها داخل الدولة .

ومع إسدال الستار على منافسات اليوم الأول من البطولة الذي تم تخصيصه للحزامين الأبيض والأزرق تألق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وحلق بالمركز الأول برصيد 37.500 نقطة، وحل نادي العين للجوجيتسو في مركز الوصيف برصيد 16.300 نقطة، ثم أكاديمية بالمز الرياضية في المركز الثالث برصيد 14.400 نقطة.

يذكر أن البطولة تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وتمنح للفائز بالمركز الأول 1000 نقطة تصنيفية عن كل فئة، وهو ما يعزز من أهميتها ومكانتها بالنسبة للمحترفين.

ووجه مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو الشكر والتقدير لإدارة نادي النصر وجميع الجهات التي ساهمت في تنظيم البطولة، في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصارمة والمعتمدة في البروتوكول الصحي للحفاظ على صحة اللاعبين وسلامتهم وهو ما يمثل الأولوية القصوى لدى لاتحاد .

وأكد المنهالي أن بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو بدبي منتج فريد يثري أجندة الاتحاد، ويفسح المجال أمام بروز مجموعة من المواهب الصاعدة، والاحتكاك مع نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم، بشكل ينعكس على المستوى العام للاعبي ولاعبات الإمارات،مشيرا إلى أن أجندة الاتحاد غنية بفعالياتها وبطولاتها التي تقام على مدار العام ما يساهم في تمتع اللاعبين واللاعبات بكامل الجاهزية المطلوبة لخوض الاستحقاقات القادمة.

من جهته قال طارق البحري مدير رابطة أبوظبي للمحترفين : " إن البطولة ثمرة للرؤية المشتركة والتعاون البناء الذي يجمع بين الرابطة والاتحاد، مشيرا إلى أن شهر يوليو القادم سيكون موعدا لإحدى بطولات رابطة أبوظبي الدولية للمحترفين المهمة على صعيد القارة التي تمنح المشاركين فيها فرصة الحصول على 1400 نقطة تصنيفية، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.

وتوجه البحري بالشكر للاعبين والأندية على التزامهم جميعا بتطبيق البروتوكول الصحي بأعلى درجة من الدقة، متوقعا أن تكون المنافسة أقوى في اليوم الختامي غدا السبت في الأحزمة من البنفسجي إلى البني والأسود.

وفي تعليقه على البطولة قال إبراهيم الحوسني مدرب المنتخب الوطني للناشئين أن خطط اتحاد الإمارات للجوجيتسو تهدف بشكل أساسي إلى تطوير مستوى اللاعبين لأنهم يشكلون نواة هذه الرياضة، لافتا إلى أن العام الماضي وما تخلله من توقف بسبب الظروف الصحية التي ألمت بالعالم، أثرت كثيرا على الجاهزية البدنية للاعبين، وهذا يؤكد حرص الاتحاد على تنظيم أكبر عدد من البطولات خلال العام الجاري لمساعدة اللاعبين على العودة السريعة إلى مستوياتهم المعهودة.

وأضاف الحوسني : " تعود مثل هذه البطولات بالعديد من الجوانب الإيجابية على مستقبل هذه الرياضة في دولة الإمارات والتي من أبرزها اكتشاف مواهب جديدة متميزة تشكل رافدا للمنتخبات الوطنية، كما تسهم في معالجة الكثير من المسائل المتعلقة بالحالة البدنية للاعبين ووضع برامج مشتركة مع الأندية لمساعدة اللاعبين على استعادة مستوياتهم إلى سابق عهدها.

وشهدت منافسات اليوم الأول أداء راقيا لأبطال الإمارات من حملة الحزام الأزرق لفئة الشباب ونجحوا في تحقيق مجموعة من الميداليات الملونة.

وفي هذا الإطار تقول البطلة بلقيس عبد الكريم عبدالله لاعبة أكاديمية بالمز الرياضية – تيم 777 الفائزة بذهبية البطولة عن فئة الشباب وزن 48 كجم : " أشعر بالكثير من السعادة لوقوفي على منصة التتويج اليوم وتعزيز رصيدي من النقاط التصنيفية بألف نقطة جديدة، مشيرة إلى أن أجواء البطولة لا تختلف في طبيعتها عن المنافسات في أكبر البطولات العالمية التي شاركت فيها في الفترة الأخيرة".

ولفتت إلى أن نزالات اليوم الأول أثبتت أن تحقيق الفوز يتطلب الكثير من الصبر والتركيز والتضحية واستغلال نقاط ضعف الخصم، وهي الجوانب التي يركز عليها جهازنا الفني عند الإعداد للبطولات، منوهة إلى أن المحطة القادمة ستكون الجولة الرابعة من بطولة "أم الإمارات" وأن هدفها الأهم هو مواصلة المشوار في هذه البطولة المهمة حتى الوصول إلى منصة التتويج.

وعلى صعيد فئة البالغين تمكن الروسي محمد نور محمدوف لاعب نادي الوصل وحامل الحزام الأبيض من تحقيق ذهبية 94 كجم بعد نزال قوي مع مواطنه كازبك خونكاييف من أكاديمية نوغويرا – دبي.

وأكد محمدوف أن أجواء البطولة المبهرة لم تكن مفاجئة له لأن الأمر أصبح اعتياديا بالنسبة لدولة الإمارات التي اقترن اسمها منذ زمن بعيد بتنظيم أقوى البطولات، مشيرا إلى أن تحقيق الفوز في المحافل الكبرى يمثل دافعا كبيرا لنا نحو مواصلة العمل الجاد لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وتتواصل اليوم فعاليات بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو بمنافسات حاملي الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، بمشاركة لمجموعة من أبرز النجوم العالميين.

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