الإمارات تفوز بعضوية "الزمالة" في الاتحاد الدولي للتزلج و"الدائمة" في"الآسيوي"

المصدر: وام

حصل اتحاد الامارات للرياضات الشتوية على عضوية الاتحاد الدولي للتزلج فئة "الزمالة" ، بعد أن تم التصويت بالموافقة من جميع الأعضاء في المؤتمر الذي عقد عن بعد انطلاقاً من مدينة "بورتوروز بسلوفينيا" بمشاركة 123 عضوا دائما من الدول الأعضاء اليوم .. وشارك فيه الاتحاد من قاعة الاجتماعات في مجلس دبي الرياضي بحضور رؤساء أندية التزلج بالدولة .

وتمتاز هذه العضوية بإتاحة الفرصة كاملة للاعبين الإماراتيين بالمشاركة في البطولات التي يعتمدها وينظمها الاتحاد الدولي للتزلج، وترخيص اللاعبين مع احتساب ساعات التزلج دولياً، وتتيح كذلك إمكانية استضافة البطولات المحلية والإقليمية والعالمية باعتماد رسمي من الاتحاد الدولي للتزلج .

وقال هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الامارات للرياضات الشتوية ، ان هذا الإنجاز جاء بفضل السمعة الطيبة التي تتمتع بها الإمارات في المحافل الرياضية الدولية ، وكذلك ما تمتلكه الدولة من منشآت رياضية حديثة، وتسهيلات وخبرات تؤهلها لاستضافة وتنظيم البطولات والمؤتمرات الدولية والعالمية بكفاءة عالية، إضافة الى ما حققته الرياضات الشتوية من إنجازات في السنوات الماضية.

وأوضح القبيسي أن هذه العضوية تعتبر استكمالا للموافقة المبدئية السابقة التي حصل عليها الاتحاد الاماراتي عام 2018 ، كخطوة مهمة للحصول على العضوية الدائمة العام المقبل ، مؤكداً أن السعي لعضوية الاتحادات الدولية يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد الاماراتي في فتح افاق أوسع للرياضات الشتوية بتمكين القطاع الرياضي للتواجد بفعالية في الاستحقاقات الرياضية والمحافل العالمية.

وكان الاتحاد الاماراتي أعد ملفا متكاملا يدعم حظوظ الإمارات بالحصول على عضوية الاتحاد الدولي للتزلج، لوجود عدد ستة أندية رياضية متخصصة في رياضة التزلج ، وما يزيد عن 700 رياضي معتمد ، إضافة الى النجاح في تنظيم أول بطولة "بارالمبية" للتزلج على المنحدرات الثلجية لأصحاب الهمم في نوفمبر 2018 ، والتي أقيمت على أرض الدولة بمشاركة 48 لاعباً ولاعبة مثلوا 15 دولة ، إلى جانب النجاح في تنظيم العديد من البطولات والمنافسات المحلية في رياضة التزلج على المنحدرات الثلجية بأنواعها المتعرج والحر .

وساهمت العضوية الدائمة التي حصل عليها اتحاد الامارات للرياضات الشتوية في الاتحاد الآسيوي للتزلج يوم أمس بشكل كبير في دعم الملف المطروح ضمن أجندة الاتحاد الدولي للتزلج للموافقة على عضوية الإمارات فيه، وخلال الاجتماع تم الترحيب بدولة الإمارات كعضو جديد ودائم .. فيما أكد الاتحاد الإماراتي جاهزيته التامة لاستضافة البطولات والمعسكرات الآسيوية والدعم المستمر لرياضة التزلج في الإمارات والمنطقة الاقليمية.

يشار إلى أن الاتحاد الإماراتي حاصل على العضوية الدائمة في الاتحاد الدولي لرياضة هوكي الجليد - بعدد صوتين، بالإضافة إلى الاتحاد الدولي الرياضات الاستعراضية .

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