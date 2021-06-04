سعيد بن حمدان يتوج "نمران 211 " بطلا للقفال 30

برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، توج الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا الثقافي الرياضي طاقم السفينة نمران 211 لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة علي عبدالله محمد المرزوقي بطلا للنسخة الثلاثين من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدما الذي نظمه بنجاح اليوم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وجاء تنظيم التظاهرة الرياضية وإقامة الملحمة التراثية البحرية الكبيرة استمرارا لرسالة ونهج مؤسس المهرجان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- والذي أطلق فكرة السباق عام 1991 وسعى لتطويرها والمحافظة عليها سنويا طوال ثلاثة عقود.

وظفر "نمران 211" باللقب الكبير في عام اليوبيل اللؤلؤي ليحقق طاقمه /الناموس/ للمرة الأولى في سجلات السباق العريق ليصبح البطل رقم 18 حيث كان اول الوصلين الى خط النهاية قبالة /عين دبي/ بعد اجتياز مراحل السباق التي امتدت 53 ميلا بحريا /85,5 كلم/.

وحلق بالمركز الثاني في السباق الكبير حامل اللقب في الموسم الماضي طاقم السفينة "الشقي 96 " لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وبقيادة النوخذة خلف بطي الغشيش والذي كان قاب قوسين أو أدني من تكرار إنجازه عام 2019 لكن منافسه في الرمق الأخير طاقم السفينة "نمران 211 " كان الأقرب الى خط النهاية وظفر بالناموس الغالي.

وفاز طاقم السفينة "التبر 55 " لمالكها راشد محمد راشد بن غدير وبقيادة النوخذة محمد سهيل خلفان المهيري بالمركز الثالث في الترتيب العام لسباق القفال الثلاثين حيث كان منافسا بارزا منذ البداية مرورا بجميع مراحل السباق.

وذهب المركز الرابع في السباق الكبير الى طاقم السفينة "زيوريخ 120 " لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وبقيادة النوخذة خليفة مهير المزروعي والتي ظهرت كأحد المنافسين الكبار في المنافسة منذ الانطلاقة ، كما حقق طاقم السفينة "زلزال 20 " لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة محمد عبدالله المرزوقي المركز الخامس.

ونالت " الطف 9 " لمالكها محمد راشد الرميثي وبقيادة النوخذة يوسف الحمادي المركز السادس وحل في المركز السابع السفينة "حشيم 199 " لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة حسن المرزوقي ، ونال المركز الثامن طاقم السفينة "الوصف 87 " لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وبقيادة النوخذة محمد حمد الغشيش تبعها في المركز التاسع طاقم السفينة "إعمار 89 " لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وبقيادة النوخذة سالم علي سالم العديدي ، بينما احتل طاقم السفينة "برق 183 " لمالكها النوخذة جابر الحمادي المركز العاشر.

وقد حملت المنافسة في كل مراحلها إثارة كبيرة جعلت الجميع يتابعها لحظة بلحظة في ضوء تغير النتائج المستمر حيث شهدت المرحلة الأولى تفوق السفينة " حشيم 199 " لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة حسن المرزوقي والتي احتلت المركز الأول عند الوصول الى خط النهاية الأول قبالة جزيرة القمر لكن طاقمها لم يصمد أمام إصرار وخبرات المشاركين فتراجعت مع نهاية السباق والمرحلة الثانية إلى المركز السابع.

وخلال المراحل الأولى لمع اسم السفينة "زيوريخ 120 " لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وبقيادة النوخذة خليفة مهير المزروعي بوصولها إلى المركز الثاني عند جزيرة القمر حيث نجح طاقمها مع النهاية بالحصول على المركز الرابع وشهدت المرحلة الأولى عبور السفينة "زلزال 25 "بقيادة النوخذة محمد المرزوقي في المركز الثالث ثم السفينة " التبر 55 " بقيادة النوخذة محمد المهيري في المركز الربع بينما كان ترتيب بطل السباق "نمران 211 " بقيادة النوخذة عمر المرزوقي عند جزيرة القمر في المركز الخامس لكنه نجح في تقليص الفارق شئيا فشيئا حتى انقض على المركز الأول مع نهاية السباق.

وشهدت واجهة /دبي هاربور/ إحدى الوجهات السياحية في إمارة دبي مراسم تتويج الأبطال حيث قام الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا الثقافي الرياضي يرافقه كل من أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وحريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الرياضات البحرية وسيف جمعة السويدي نائب رئيس النادي إضافة الى محمد حارب المدير التنفيذي وهزيم القمزي مشرف السباق بتكريم الابطال وتسليم الجوائز.

وقدمت اللجنة المنظمة للحدث ثلاث سيارات فارهة لأصحاب المراكز الثلاثة كجوائز اضافية حيث نال طاقم السفينة "نمران 211 " سيارة ليكزس 2021 ال اكس 570 لصاحب المركز الاول فيما نال طاقم السفينة "الشقي 96 "سيارة نيسان باترول 2021 تيتانيوم بعد حصولهم على المركز الثاني وذهبت سيارة تويوتا لاندكروزر 2021 لطاقم السفينة " التبر 55 " صاحب المركز الثالث ، فيما تسلم نواخذة السفن أصحاب المراكز الخمسة الأولى مجسمات وميداليات تذكارية ، بينما تم تكريم أصحاب المراكز الخمسة الأولى بعد نهاية المرحلة الأولى دروعا تذكارية.

ووجه سعادة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر الجزيل إلى الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على حضوره ومتابعته لسباق القفال الثلاثين و تتويجه أبطال السباق.

كما هنأ بن مسحار الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان مالك السفينة "نمران 211 "وطاقمها بقيادة النوخذة علي عبدالله المرزوقي على الفوز والتتويج باللقب الكبير في النسخة الثلاثين التي تحمل شعار اليوبيل اللؤلؤي.

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