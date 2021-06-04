سالم عبد الرحمن يقفز للمركز 31 عالمياً

المصدر: الشارقة- عدنان الغربي

واصل سالم عبد الرحمن الأستاذ الدولي الكبير لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إنجازاته على المستوى الدولي بارتقائه إلى المركز 31 عالمياً للشطرنج السريع في لائحة التصنيف الجديدة التي أصدرها الاتحاد الدولي للشطرنج.

وكان الفتى الذهبي قد حقق العلامة الكاملة والفوز بالمركز الأول في بطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الشهر الماضي، بمشاركة 40 لاعباً دولياً من بينهم 15 أستاذاً دولياً.

وأضاف سالم عبد الرحمن 29 نقطة إلى رصيده ليصل إلى 2718 نقطة ويحتل المركز 31 في جدول تصنيف اللاعبين الكبار متقدماً على مجموعة من الأساتذة الدوليين أمثال الروسي سيرجي كرياكن وصيف العالم والتشيكي ديفيد نافارا والمجري بيتر ليكو والإيراني علي رضا والأمريكي غانا كامسكي والهندي كريشنا بنتالا والإسباني اليكسي شيروف. وثمّن جمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج الإنجاز التاريخي للاعب سالم عبد الرحمن برفع تصنيفه إلى مستوى 2718 نقطة.

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