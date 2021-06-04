محمد حارب: النشرة البحرية مبشرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن النشرة البحرية فيما يتعلق بالأحوال الجوية تبدو مبشرة إلى حد كبير حسب ما رصدته اللجنة المنظمة من تقارير مصدرها المركز الوطني للأرصاد، متمنياً لجميع المشاركين في السباق اليوم التوفيق والسداد والوصول إلى خط النهاية بسلامة وأمان.

وأوضح المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن اللجنة المنظمة على أهبة الاستعداد اليوم لانطلاق الحدث بعد اكتمال كافة الترتيبات يوم أمس ووصول كل فرق اللجان بأمان، حيث ستكون البداية مع الساعات الأولى للصباح وتحديداً من السادسة وهو الموعد المحدد لتجمع السفن في خط البداية قبالة شواطئ جزيرة صير بونعير.

شكر وتقدير

من جانبه، ثمّن هزيم محمد القمزي عضو اللجنة المنظمة الدور الكبير الذي يقوم به الشركاء والمؤسسات الوطنية الداعمة للحدث وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وسلطة مدينة دبي الملاحية وبلدية دبي والقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة والشريك الإعلامي مؤسسة دبي للإعلام.

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