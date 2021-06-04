الانطلاقة الأولى فاقت التوقعات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلق أول سباق لحدث (القفال) يوم الثالث والعشرين من شهر مايو 1991، وقد حقق نجاحاً فاق التوقعات، رغم أن التجربة كانت وليدة، وشهد الحدث وقتها مشاركة 53 قارباً من فئة 43 قدماً، تنافست على المراكز الأولى، حيث نجح القارب (العوير 47) لمالكه محمد الطاير، وبقيادة النوخذة إبراهيم علي محمد، في الفوز بالمركز الأول، ليظفر بالناموس الغالي، متوجاً بأول لقب في تاريخ الحدث.





1993



كان موسم 1993، والذي شهد إقامة النسخة الثالثة من سباق القفال استثنائياً، عندما جرى تتويج بطلين للسباق الأول، كان القارب منصور 36 لمالكه النوخذة راشد سعيد الطاير، الذي حصل علي المركز الأول في منافسات السفن الشراعية 60 قدماً، والثاني كان القارب الأزيب 22، لمالكه محمد خلفان الروم، وبقيادة النوخذة محمد حسن عبد الله، الذي حصل على المركز الأول في فئة القوارب الشراعية 43 قدماً.



الأبطال



شهدت مسيرة سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الكثير من الملاحم الرائعة في التنافس، حيث تبادل الفوز باللقب والناموس الأغلى في السباقات، الكثير من الأسماء،



وقد فاز بلقب النسخة الأولى عام 1991، القارب العوير 47 (43 قدماً)، وتألق عام 1992 القارب فارس 46 (43 قدماً)، وشهد عام 1993، تتويج بطلين، الأول القارب منصور 36 في فئة (43 قدماً)، والثاني السفينة الأزيب 22 في فئة (60 قدماً)



وتحولت المنافسة عام 1994، لتشمل فئة السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والتي تتنافس إلى اليوم، حيث توج في ذلك العام السفينة براق 30، وفاز عام 1995 براق 30، وفاز طاقم السفينة سردال 83 باللقب عامي 1996 و1997، وعاد اللقب عام 1998 للسفينة الجيون 17، وشهد عام 1999، تتويج طاقم السفينة داس 45.



ومع بداية الألفية الجديدة عام 2000، فاز طاقم السفينة الرائد 92 باللقب، ثم نال طاقم السفينة براق 30، اللقب عامي 2001 و2002، وفي عام 2003 فاز الزير 16 باللقب، وفي 2004 ظهر بطل جديد مع السفينة غازي 103، قبل أن يعود اللقب عام 2005 لطاقم الزير 16، ثم شهد عام 2006، فوز غازي 103 من جديد.



وشهد عام 2007، تتويج طاقم السفينة أطلس 12 كبطل جديد، وفي 2008، حقق القارب الزير 16 اللقب للمرة الثالثة، وابتسمت نسخة عام 2009، لطاقم السفينة القفاي 4، وفي عام 2010، توج طاقم السفينة زلزال 25 للمرة الأولى، بينما توج عام 2011 طاقم السفينة دلما مارين 16.



وفي السنوات الأخيرة، وتحديداً عام 2012، توج طاقم السفينة الساحل 31، وعاد اللقب عام 2013 إلى طاقم السفينة غازي 103، وشهد عام 2014، توهج السفينة براق 33، ونال اللقب عام 2015 السفينة غازي 103 للمرة الرابعة، ونجح طاقم السفينة زلزال 25، بالفوز باللقب مرتين على التوالي عامي 2016 و2017.



وذهب لقب النسخة رقم 28 إلى طاقم السفينة غازي 103، لينفرد طاقمها بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز، 5 مرات، ثم توج طاقم السفينة الشقي 96 بلقب النسخة رقم 29، في انتظار ما تسفر عنه المنافسة اليوم، ويتم الإعلان عن بطل النسخة الثلاثين.

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