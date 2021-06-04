الرؤية الافتراضية حاضرة في الحدث

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحرص اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال على مواكبة الجديد من أجل توفير متعة المتابعة لعشاق السباقات البحرية للحدث الكبير والمرتقب، حيث تعاقدت في المواسم الأخيرة مع مؤسسة فرنسية متخصصة في تتبع السباقات عبر تقنيات الأقمار الاصطناعية أو ما يعرف بالرؤية الافتراضية (فيرشيوال) وهي المنصة التي وفرتها اللجنة المنظمة منذ أكثر من 5 مواسم.



وبإمكان محبي السباق التعرف على نتائج وأماكن السفن المشاركة والمنافسة المحتدمة طوال مراحل السباق عبر تطبيق في جوجل بلاي وابل ستور لمؤسسة (جيو ريسينغ) الرابط المخصص للسباق، والذي يضع المشاهد في قلب الحدث، كما يساعد المشاركين واللجنة المنظمة على التعرف إلى الموقف بوضوح. كما يتيح الموقع فرصة حفظ السباق للرجوع إليه في أي وقت ومتابعة كل تفاصيله بدقة متناهية، علماً أن الموقع يحسب الزمن والمسافات واتجاهات السفن.



وقامت اللجنة المنظمة بتسليم الأجهزة المتعلقة بتعقب كل سفينة إلى نواخذة المحامل، حيث سيتم تشغيلها ومن ثم وصول الإشارة التي ستعرض على التطبيقات الحديثة على متجر غوغل وابل باسم الشركة.



أنجزت اللجنة المنظمة لسباق القفال مقر مراسم تتويج أبطال السباق الكبير في موقع جميل وجديد هو «دبي هاربور»، حيث حرصت اللجنة المنظمة على اختيار الموقع لقربه من خط النهاية، ولكي تكون صور الماضي حاضرة في أحدث الوجهات السياحية الجديدة.



ولبس المقر حلة جميلة قبل أسبوع من انطلاقة الحدث من خلال إنشاء خيمة الكرنفال، والتي تضم استوديوهات التحليل الخاصة بقنوات مؤسسة دبي للإعلام، حيث ستكون بالقرب من أصحاب المراكز الأولى لدى عودتهم بعد ختام السباق.

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