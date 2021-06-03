"دبي الرياضي" يبحث التعاون مع الاتحاد الدولي للبولينغ

المصدر: وام

بحث مجلس دبي الرياضي سبل التعاون مع الاتحاد الدولي للبولينغ والجهود المبذولة لنشر وتطوير اللعبة، وكذلك الاستفادة من نجاح دولة الإمارات في التعامل مع تحديات جائحة كوفيد 19 حيث أصبحت نموذجا يحتذى في وضع الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الدقيقة مع مواصلة حركة الحياة في جميع المجالات والقدرة على تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية الكبرى بكفاءة وأمان

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ طلال محمد الصباح رئيس الاتحاد الدولي والاتحادين الكويتي والآسيوي للبولينغ إلى مقر مجلس دبي الرياضي يرافقه أندرو أورمان الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للبولينغ حيث كان في استقبالهما ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وخالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي.

ورحب ناصر أمان آل رحمة برئيس الاتحاد الدولي للبولينغ وأكد حرص مجلس دبي الرياضي على التعاون مع الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية إلى جانب دوره الأساسي في تطوير الرياضة في دبي وتعزيز قدرات أندية دبي التنافسية إلى جانب نشر ممارسة الرياضة، حيث يعمل المجلس مع مختلف الجهات الرياضية للاستفادة من التطور الذي تشهده دبي في جميع المجالات وتعزيز مكانتها على خارطة تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، إلى جانب دعم الجهود لاستمرار تنظيم مختلف البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والقارية والدولية وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة والتي ساهمت في تنظيم بطولات رياضية عالمية وقارية بنجاح كبير قبل وأثناء فترة جائحة كوفيد 19، كما أصبح لدى الدولة كوادر وطنية مؤهلة لتنظيم البطولات المختلفة وفق الإجراءات الاحترازية الدقيقة.

وأكد الشيخ طلال محمد الصباح أن الاتحاد الدولي للبولينغ يتابع بإعجاب قدرة دبي على استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة وأن الاتحاد الدولي يسعى لتعزيز علاقته بمجلس دبي الرياضي لتنفيذ العديد من البرامج التطويرية الخاصة برياضة البولينغ.

وعرض الاتحاد الدولي للبولينغ خلال الاجتماع نقل مقره الرئيسي إلى دبي كما حصل مع المجلس الدولي للكريكت الذي نقل مقره الرئيسي إلى دبي والاتحاد الدولي للريشة الطائرة الذي افتتح مقرا إقليميا في دبي، وغيرهما من الاتحادات والمنظمات الرياضة الأخرى، كما تم خلال الاجتماع بحث إطلاق أكاديمية دولية في دبي لتطوير رياضية البولينغ وتكوين أجيال جديدة من اللاعبين، وكذلك بحث استضافة دبي لبطولات دولية مختلفة خلال الفترة المقبلة.

وأكد مساعد الأمين العام حرص مجلس دبي الرياضي على تعزيز مكانة القطاع الرياضي محليا ودوليا، وأنه سيتم رفع ما تم طرحه خلال الاجتماع إلى قيادة المجلس التي تعمل دائما على تطوير الرياضة في دولة الإمارات وفي العالم وتعزيز دور الرياضة في حركة المجتمع.

وتم في ختام الاجتماع زيارة إدارات المجلس ومقر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وكذلك تبادل الهدايا التذكارية وفي مقدمتها كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الذي يضم في صفحاته قصصا عن تطور دبي ووصولها إلى المكانة العالمية المرموقة.

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