ترشيح الإمارات لاستضافة بطولة العالم للرياضات الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية اجتماعه الدوري برئاسة سلطان بن ثعلوب الدرعي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور المستشار سعيد علي الطاهر، الأمين العام للجمعية، وأعضاء مكتبي التنفيذي و الاستشاري.

وناقش الاجتماع طلب الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية استضافة الإمارات لبطولة العالم للرياضات الإلكترونية العام المقبل.

وأكد سلطان الدرعي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن التطوّر الكبير الذي شهدته الرياضات الإلكترونية في الدولة، ساهم في هذه الثقة الغالية من الاتحاد الدولي للرياضات الإلكرونية لإسناد تنظيم بطولة العالم إلى دولة الإمارات، وخاصة ان الإمارات نجحت في تنظيم بطولة ألعاب التسامح الإلكترونية العالمية العام 2020، والتي أقيمت تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز سمعة الدولة في استضافة الأحداث الرياضية الدولية.

وأضاف بأن طلب استضافة هذا الحدث العالمي جاء نتيجة المكانة المميزة التي تحظى بها الإمارات على كافة الأصعدة خاصة عقب النجاحات التي حققته الدولة في تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا وعودة عجلة الحياة خاصة في المجال الرياضي.

من جانبه، قال المستشار سعيد علي الطاهر، الأمين العام للجمعية، أن الأمانة العامة للجمعية ستخاطب الجهات المعنية و الجهات ذات الصلة والجهات التي أبدت اهتمامها في السابق على رعاية و تبني مثل هذه الأحداث العالمية في الأيام القادمة وذلك لدعم إنجاح ترشيح الإمارات لهذه البطولة التي يتابعها الملايين حول العالم.

وأضاف بان طلب الاتحاد الدولي هو بمثابة شهادة شكر و تقدير على الدور التي تقوم به جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية على المستوى المحلي و العالمي، وثمرة جهود طويلة تكللت بهذا الإنجاز الذي سنعمل جاهدين على تحقيقه على أرض الواقع .

ومن جانب آخر اعتمد مجلس إدارة الجمعية إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للجمعية برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان وعضوية كل من الأمين العام للجمعية وعبدالله القرق وعبيد الطنيجي وديفيد جينيس المستشار الفني للجمعية.

و اعتمد إعادة تشكيل المكتب الاستشاري للجمعية برئاسة عبدالله القرق وعضوية كل من عبدالرحمن الخاجة ومحمد البنّاء ومحمد مبارك و عبدالله اللوز.

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