الكشف عن العمالقة المشاركين في منتدى سلسلة الدوري الإماراتي للغولف

المصدر: فائز بجبوج - دبي

يستعد بعض صانعي القرار الرائدين في مجال الغولف لإجراء نقاش حيوي حول التطورات الحالية والمستقبلية للعبة في المنطقة، بعد الإعلان عن المشاركين في المائدة المستديرة لمنتدى الغولف في سلسلة الدوري الإماراتي لهواة الغولف (EAGL) في 20 يونيو في عقارات جميرا للغولف.

ومن المقرر أن يناقش كل من: كريس ماي، الرئيس التنفيذي لدبي للغولف ومارك تشابلسكي، رئيس ترون إنترناشونال وسيمون كوركهيل، المدير التنفيذي للبطولة، وفالكون وشركاه، وخلفان الكعبي مالك نادي أبوظبي للغولف، وروجر دوثي، مسؤول الرعاية، وبيرفورمانس 54، ونيك تاريت، خبير مجال الغولف لمدة 31 عاماً في الشرق الأوسط ومدير بطولة سلسلة الدوري، الأبرز برياضة الغولف في الامارات والشرق الأوسط في عام 2021.

عرض توضيحي

سيكون منتدى الغولف واحداً من العديد من الميزات الجيدة التي تم إعدادها من قبل السلسلة مع وجود روبي جرينفيلد، المذيع الرياضي في شبكة الإذاعة العربية الذي تم تعيينه للإشراف على المناقشة التي تستغرق 30 دقيقة، ويمثل المنتدى فرصة ترحيب للاعبي الغولف وكبار اللاعبين في مجال الغولف في الشرق الأوسط وداخل مجتمع الأعمال للتواصل تحت سقف واحد بعد الصعوبات التي طرأت على اللقاءات البدنية أثناء الوباء.

سعداء بالمنتدى

وقال سوديش أجاروفال، مؤسس الدوري الإماراتي لهواة الغولف: "يسعدنا أن نتمكن من تضمين منتدى الإمارات للغولف في حدث سلسلة الدوري الإماراتي لهواة الغولف المصغرة مساء يوم الأحد 20 يونيو في عقارات جميرا للغولف، ويوفر الدوري الإماراتي لهواة الغولف منصة لمعرفة الحالة المزاجية الحالية والخطط المستقبلية المحتملة لنوادي الغولف الفردية وصناعة الغولف الجماعية في دولة الإمارات والمنطقة".

عرض مسيرة اللعبة

وبدوره، قال نيك تاريت مدير البطولة: "إنه لأمر رائع أن نرى صناعة الغولف تتحد من خلال هذه السلسلة المصغرة من الدوري الإماراتي لهواة الغولف، وبالتأكيد سيكون نقاشاً رائعاً حول ماضي صناعة الغولف وحاضرها ومستقبلها في دولة الإمارات والمنطقة، وأضاف لدينا لجنة استثنائية في المنتدى مع اختلاف الآراء والأفكار، وأنا متحمس لسماع والمشاهدة والمشاركة في بعض المناقشات الجذابة والمثيرة للتفكير مع الجمهور من مجتمع الأعمال والغولف في الدولة".

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