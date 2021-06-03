24 ساعة على انطلاقة «القفال 30»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

24 ساعة تفصلنا عن انطلاقة عرس سباق القفال للمسافات الطويلة المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً في نسخته الثلاثين، الذي يقام برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، غداً.

وتحمل النسخة المرتقبة من سباق القفال الذي تأسس عام 1991 بفكرة من المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، شعار «اليوبيل اللؤلؤي» احتفاء بمرور 30 عاماً على الحدث الكبير، الذي يعدّ كرنفالاً تراثياً يترقبه كل أهل الإمارات في هذا الموعد كل عام.

وينظم السباق سنوياً نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث ينطلق من جزيرة صير بونعير في الساعة السادسة صباحاً من يوم غد الجمعة نحو خط النهاية بين جزيرتي نخلة جميرا وبلو ووتارز قبالة المعلم الحضاري الجديد «عين دبي»، حيث ستقطع السفن المشاركة مسافة تصل إلى 53 ميلاً بحرياً من نقطة الانطلاقة مروراً بجزيرة القمر أحد المعالم السياحية في قلب الخليج العربي، والتي تعد نقطة عبور إجبارية لجميع السفن المشاركة وخط النهاية الأول.

وصول

ويكتمل اليوم في جزيرة صير بونعير وصول قافلة اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث يرأس أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس الإدارة، الوفد الذي سيشرف على وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق السباق والاطمئنان على استعدادات وترتيبات اللجان والبحارة على حد السواء قبل ساعة الصفر وموعد السباق الكبير.

وتنشغل اللجنة الفنية في السباق اليوم بإكمال كافة خطوات إنجاز عمليات التفتيش على المحامل والبحارة وأيضاً الفحص الفني على السفن المشاركة للتأكد من استيفاء كافة الشروط والمعايير وكذلك الإجراءات الاحترازية المعلن عنها لهذا السباق.

وفد المقدمة

وكان وفد المقدمة من اللجنة المنظمة للسباق قد وصل مبكراً يوم أمس إلى جزيرة صير بونعير مكان انطلاقة السباق وتجمع السفن المشاركة في الحدث، والتي وصل عددها إلى 106 سفن سترفع أشرعتها البيضاء غداً معلنة عن بدء الملحمة رقم 30 في سجل السباق الذي انطلقت مسيرته عام 1991.

وأكدت اللجنة المنظمة للحدث أنه تم تخصيص ثلاث سيارات فارهة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى هي «سيارة ليكزس 2021 أل إكس 570 لصاحب المركز الأول، وسيارة نيسان باترول 2021 تيتانيوم أل أي لصاحب المركز الثاني، وسيارة تويوتا لاندكروزر 2021 لصاحب المركز الثالث، إضافة إلى الجوائز المالية التي ستقدم للمشاركين في السباق والمرصودة حسب المراكز.

حفل

كما ستقوم اللجنة المنظمة خلال الحفل الختامي بعد نهاية السباق بتتويج الأبطال، حيث قررت تكريم أصحاب المراكز الخمسة الأولى في سباق القفال بحيث يصعد إلى منصة الفائزين ممثل عن قارب، وسيتم توزيع المجسمات الخاصة، الذهبي للأول، والفضي للثاني، والبرونزي للثالث والرابع والخامس بحضور كبار الشخصيات.

وستقدم اللجنة المنظمة ميداليات تذكارية صممت خصيصاً مع الدورة الثلاثين للسباق العريق، حيث تحمل شعار وتاريخ الحدث، إضافة إلى شعار نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سيتسلمها النوخذة أو الملاك في منصة التتويج.

وكعادة اللجنة المنظمة في هذا الحدث الكبير منذ سنوات ستقوم اللجنة المنظمة بتكريم أصحاب المراكز من الأول وحتى الخامس ممن نجحوا في عبور نقطة المرور في جزيرة القمر أولاً، والتي تعد خط النهاية في المرحلة الأولى، حيث تم تصميم جائزة خاصة تحمل شعار القفال في عامه الثلاثين «اليوبيل اللؤلؤي».

أجواء مناسبة

وتتابع اللجنة المنظمة للحدث كافة التقارير الخاصة بالتنبؤات الجوية والنشرة البحرية التي تصدر من المركز الوطني للإرصاد التابع لوزارة شؤون الرئاسة، وذلك عبر الموقع الرسمي حيث تظهر القراءات والمعطيات عن أجواء تناسب السباق الكبير.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد غداً ارتفاع الموج في عمق الخليج العربي «2-3» أقدام ورياح جنوبية غربية -شمالية غريبة تصل سرعتها بين 7-14 عقدة، بينما سيكون الموج في الساحل بين 1-2 قدم ورياح جنوبية غربية - شمالية غربية تصل سرعاتها إلى 6 -12 عقدة.

منافسة

ويتوقع أن يشهد السباق الكبير منافسة ساخنة بين السفن المشاركة، والتي تحمل تاريخياً طويلاً مع بطولات القفال منذ تأسيس السباق عام 1991، حيث كانت الانطلاقة وقتها عبر فئة القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً وتغيرت الفئة منذ نجاح تجربة السفن الشراعية المحلية 60 قدماً عام 1993 لتكون هي الفئة الرسمية منذ ذلك الوقت وتقتصر المشاركة عبرها في النسخة الرابعة عام 1994.

17

برز في تاريخ وسجلات سباقات القفال منذ تأسيسه عام 1991 حتى النسخة التاسعة والعشرين عام 2019، 17 بطلاً توجوا بالألقاب، منذ عام 1991 حتى 2017، وهي سفن: العوير 47 وفارس 46 ومنصور 36 والأزيب 22 وبراق 30 «4 مرات»، وسردال 83 «مرتين»، والجيون 17 وداس 45 والرائد 92 والزير 16 «4 مرات»، وغازي 103 «4 مرات»، وأطلس 12 والقفاي 4 وزلزال 25 «3 مرات»، والساحل 31 وبراق 33، وحامل اللقب في النسخة الأخيرة، السفينة الشقي 96.

47

حقق القارب «العوير 47» لمالكه محمد سعيد الطاير، بقيادة النوخذة إبراهيم علي محمد، الفوز بالمركز الأول في أول نسخة عام 1991، التي تنافست فيها القوارب المحلية 43 قدماً، وشهدت مشاركة 53 محملاً.

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