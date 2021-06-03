الصير شوبش ناس عربان

واتباشروا به حين وعده

شاع الخبر به علم واعلان

فــزّاع عــــاود به وردّه

ويبقى لكـــم رايه ونيشــان

في كل سنه مطراش مَدّه

شروات لوّل مثل ما كــان

أيّـام بو راشــد وعهـــده

عليه رحمة ربّ رحمــــن

عساه في الفردوس خلده

ويااهْل الشراعي حان ميحان

بــاره على لوجاب زنده

معيـار لـزم ولـزْم سكّــان

وتـوزاه ليـن يْغـــرّ برده

والسبْق له في الساحه أوْزان

ساعـي ويـزْوى مستعـدّه

في كلّ منْحى وكلّ ميدان

الزّمْط نــدّه ضــدّ نــــدّه

مطموع غاية كلّ إنسـان

ناموس ذا ما هــو مكـدّه

في شفّ ماضي عهْد يِدّان

تاريخ وطره نستجـــدّه

لا ما طواه الدهْر نسْيان

وْلا رخاه المول شـــدّه

ويبقى لنا رايه ونيشــان

في كلْ سنه جدواه مَدّه

سبّة معازيبٍ لهم شــان

بذْل وعطى وعْزوم جهده

أشيوخنا للعـــزّ عنـوان

درْع وتقى همّـه وشـدّه

في السّلْم والّا وجْت لمْحان

إلهــم مـردّ الراس ردّه

أبهم نجاهي كلّ من كان

يوقف وحدّه دون حـدّه

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