اتفاقية بين محاربي الإمارات ومجموعة برجيل الطبية و«ريسبونس بلس»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وقعت بالمز الرياضية المنظمة لبطولات «محاربي الإمارات» للألعاب القتالية، مذكرة تفاهم وتعاون مع مدينة برجيل الطبية وريسبونس بلس ميديكال التابعتين لمجموعة في بي أس للرعاية الصحية، خلال مؤتمر صحافي أمس بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي، ووقع العقد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لبالمز الرياضية وبطولات محاربي الإمارات وعمران الخوري رئيس تطوير الأعمال بمدينة برجيل الطبية، بحضور ميجور توم لويس الرئيس التنفيذي لشركة ريسبوس بلس ميديكال.

وأعرب فؤاد درويش عن سعادته بتوثيق العلاقة التي جمعت بطولات محاربي الإمارات مع هاتين المؤسستين الطبيتين المرموقتين لمدة طويلة، من خلال مذكرة التعاون لتوفير لرعاية الصحية في جميع النسخ التي تنظمها وجميع الفعاليات التي تنظمها بالمز الرياضية.

وقال فؤاد درويش: إننا كجزء من المنظومة الرياضية بالدولة نحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة وهو ما بدا واضحاً في النسخ السابقة التي استضافتها الدولة أثناء تفشي جائحة كورونا في العالم وهو ما استحق الإشادة على المستوى العالمي وكان بمثابة نقطة ضوء في عودة النشاط الرياضي مجدداً.

إشادة

وأشاد درويش باهتمام عبد المنعم الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة بالمز الرياضية، وتوجيهاته التي أسفرت عن توقيع الاتفاقية التي ستكون فاتحة خير على الرياضة والرياضيين، وقال: «لدينا تعاون مع عدد من الجهات الوطنية وبالتأكيد في الآونة الأخيرة أصبح الاهتمام بالرعاية الصحية جزءاً مهماً في المنظومة الرياضية ونحن سعداء لأنه أصبح لدينا حالياً تعاون مع برجيل».

وأضاف: «لقد كان لدينا تعاون مع برجيل في السابق وقد لسمنا الاهتمام والإتقان في عملها وهو ما جعلنا ندخل في هذه الاتفاقية، بكل تأكيد وجود صرح وطني مثل برجيل في المنظومة الرياضية بلا شك يساعدنا على القيام بمهمتنا في استضافة الأحداث الرياضية خصوصاً وأن جميع مسابقتنا تقام وفق الإجراءات الاحترازية».

ترحيب

وبدوره، أبدى عمران الخوري رئيس التطوير بمدينة برجيل الطبية ترحيبهم بتوقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة بالمز الرياضية التي اعتبرها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الرياضية بعد الاتفاقيات السابقة مع طواف الإمارات والكركيت واتحاد كرة القدم.

وقال الخوري إن مستشفى برجيل لديها سمعة جيدة في تقديم الخدمات الطبية وهو ما يجعلهم يقومون بدورهم المجتمعي في دعم شريحة مهمة هي شريحة الرياضيين من خلال استضافة الفعاليات العالمية على غرار طواف الإمارات، وأضاف: «نحن سعداء بأن نكون جزءاً أيضاً مع مجموعة بالمز الرياضية التي نجحت في استضافة نزالات عالمية استقطبت الأنظار من كل أنحاء المعمورة».

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