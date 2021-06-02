منتخب الشطرنج يشارك في بطولة غرب آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت أمس بطولة منطقة غرب آسيا للشطرنج والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي للشطرنج خلال الفترة من تاريخ 01 – 07 مايو الجاري عن بعد.

ويمثل منتخبنا الوطني في البطولة الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان وأستاذ دولي عمران الحوسني وأستاذ اتحاد دولي عمار السدراني والمدرب الأستاذ الدولي الكبير من كوبا والتر أريسيبيا، وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن فوز لاعب منتخبنا الوطني عمران الحوسني على لاعب المنتخب الكويتي سالم العثمان وفاز لاعب منتخبنا الوطني عمار السدراني على لاعب المنتخب العماني محمد أحمد.

وقال عبدالمجيد محمد الهرمودي الأمين العام للاتحاد، المنتخب يشارك بمجموعة من المواهب الشابة المتميزة في منتخبنا الوطني للشطرنج وذلك بهدف تحقيق النتائج والاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة.

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