العصيمي يطلع على تحضيرات «هانجزهو» لـ «آسياد البارالمبية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اطلع ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية خلال اجتماعه الثاني عبر تقنية الاتصال المرئي مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية «هانجزهو 2022» على تحضيرات المدينة لاستضافة أكبر حدث رياضي على المستوى الدولي بعد الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية بمشاركة 4500 لاعب ولاعبة يتنافسون على ألقاب 22 لعبة وتعد نسخة «هانجزهو 2022» الأكبر في تاريخ «آسياد البارالمبية» حيث تقام الألعاب الآسيوية كل أربع سنوات.

وأشاد العصيمي خلال اللقاء بالدور الكبير الذي تلعبه الصين لتطوير الحركة البارالمبية في آسيا والعالم، مثمناً الرعاية التي ظل يحظى بها رياضيو «أصحاب الهمم» في الصين بتوفير بنية تحتية ضخمة تستوعب كل فئات الإعاقة.

قرية اللاعبين

واطلع الاجتماع على التحضيرات الخاصة بقرية اللاعبين والمرافق المختلفة والملاعب الرياضية من أجل أن تكون مؤهلة وصديقة لأصحاب الهمم فيما تقام 17 لعبة على الملاعب نفسها المخصصة لدورة الألعاب الآسيوية التي تسبق «البارالمبية»، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك لتجهيز جميع المرافق الرياضية حتى تكون مؤهلة وصديقة لكل الإعاقات.

كما اطلع الاجتماع على شبكة المواصلات وكل التجهيزات الخاصة بها حتى تتناسب مع جميع الإعاقات من أجل تغطية كل الألعاب.

وناقش الاجتماع أيضاً التقرير المقدم من لجنة الإرث الخاص بإشراك كل قطاعات المجتمع الصيني من طلبة المدارس والجامعات في الحدث الأكبر في القارة حتى يحقق الأهداف المنشودة وفق الاستراتيجية الموضوعة وصولاً إلى المراد.

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