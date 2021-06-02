إشادة دولية بتنظيم بطولة آسيا للملاكمة في دبي

المصدر: وام

أشادت الوفود والمنتخبات المشاركة في النسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة " دلهي – دبي" بالنجاح الكبير للبطولة والتنظيم الرائع وبالإجراءات الدقيقة التي تم تطبيقها في البطولة التي استضافتها دولة الإمارات خلال الفترة من 21 إلى 31 مايو الماضي ونظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي.

وأعربت الوفود المشاركة عن شكرها لدولة الإمارات وإمارة دبي والاتحادين الآسيوي والإماراتي لتنظيم البطولة على النحو الأمثل وهو الأمر الذي أدى إلى إنقاذها من الإلغاء وجعلها فرصة مثالية لإعداد الملاكمين الآسيويين لمنافسات أولمبياد " طوكيو 2021 "، حيث يتطلعون لإحراز أكثر من 15 ميدالية أولمبية.

وغادرت جميع الوفود دبي إلى أوطانها حيث خاضت المنافسات في أجواء رائعة تضمنت إجراءات احترازية دقيقة بالتنسيق مع الجهات الرسمية بإمارة دبي مما جعل البطولة خالية تمامًا من الإصابات الوبائية واستمتع الجميع بإقامة مريحة وكرم الضيافة العربية.

فمن جانبه ثمن الروسي عمر كرملوف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة الذي حضر فعاليات البطولة قدرة دولة الإمارات على استضافة البطولة في ظل الظروف التي يمر بها العالم، وأثنى على البنية التحتية والرياضية التي تتمتع بها الدولة بشكل عام ودبي بشكل خاص وأكد قدرتها على تنظيم واستضافة أكبر البطولات العالمية بجودة عالية، وتطبيقها للإجراءات الاحترازية والوقائية الدقيقة مما قدم للعالم النموذج في كيفية مواجهة الأزمات والاستمرار في الحياة، وقدم شكره إلى اللجنة المنظمة لإخراجها البطولة بهذا التنظيم المميز في أقل من شهر.

كما أشاد الملاكم العالمي البريطاني أمير خان خلال حضوره نهائيات منافسات الرجال ومشاركته في تتويج الأبطال بالتنظيم الرائع للبطولة في دبي، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها منافسات بطولة ملاكمة في دبي وأعرب عن اندهاشه بروعة التنظيم مؤكدا أن الاتحاد الإماراتي ومجلس دبي الرياضي قاما بعمل رائع في تنظيم هذه البطولة .

ولفت إلى أن انتقال البطولة من دلهي إلى دبي كان فرصة رائعة للملاكمين الآسيويين للمشاركة في بطولة عالية المستوى والاستعداد الجيد للأولمبياد والاستمتاع بقضاء أيام رائعة في البطولة، مشيرا إلى أن دبي هي المدينة الأفضل والأكثر أمانًا في العالم لما تفرضه من إجراءات دقيقة تضمن سلامة الجميع، وقد ساهمت هذه الأجواء في تقديم البطولة نخبة من الملاكمين الصاعدين الذين توقع لهم أن يكونوا أبطالًا أولمبيين وسيتمكن غالبيتهم من الفوز بميداليات في الأولمبياد المقبل".

جدير بالذكر أن البطولة ارتبطت بتحقيق عدد من الإنجازات التي تتحقق للمرة الأولى لعدد من الدول المشاركة ومن بينها حصول كل من دولة الإمارات والكويت على أول ميدالية برونزية آسيوية في ملاكمة السيدات، كما نجحت ملاكمة إندونيسية للوصول إلى النزال النهائي لأول مرة في تاريخ إندونيسيا إلى جانب نجاح ملاكمات كازاخستان في الحصول على 8 ميداليات ذهبية لأول مرة في تاريخ البطولة.

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