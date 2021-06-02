تتويج الفائزين بشوطي «الظفرة 6» و«المهجنات الأصايل»

توج مهرجان الظفرة بدورته 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفائزين في مزاينة الإبل لشوطي «الظفرة 6» و«المهجنات الأصايل» للمحليات، ضمن فعاليات الأسبوع الثامن من المهرجان، حضر إعلان النتائج عيسى المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية وفازت «منقية» لعلي المنصوري بالمركز الأول بـ«شوط الظفرة 6»، وجاءت «منقية» لعمر العامري بالمركز الثاني ثم «منقية» لعلي سالم بن ونيس الكعبيوحازت على المركز الأول في شوط المهجنات الأصايل «ثنايا وحول»،محليات «عسيلة» للفندي المزروعي تليها «قمة» لمالكها الدوده سويد العامري، ثم «النايفة» و«الزاهية» لسالم حمد المزروعي.

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