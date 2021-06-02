عمومية غير عادية لاتحاد السباحة اليوم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يعقد اتحاد السباحة اليوم، اجتماع الجمعية العمومية غير العادي، لاعتماد التعديلات النهائية على لائحة النظام الأساسي للاتحاد، والمرفق بها لائحة الانتخابات، والتي كانت قد أقرتها الجمعية العمومية غير العادية في أكتوبر الماضي، وطلب اعتمادها الاتحاد الدولي للسباحة، قبل البدء في خوض انتخابات مجلس الإدارة الجديد للدورة 2020 ـ 2024.

وتقام الجمعية العمومية غير العادية عن بعد، وذلك في الثانية عشرة ظهراً، وستشهد حضور ممثل من الاتحاد الدولي للسباحة، وممثل عن الهيئة العامة للرياضة، وممثل عن اللجنة الأولمبية الوطنية. وكان اتحاد السباحة قد وافق على البدء في العملية الانتخابية مطلع الشهر الماضي، بناءً على طلب من الأندية، وتم بالفعل فتح باب الترشح للانتخابات وتحديد الجدول الزمني للانتخابات، قبل أن يرسل الاتحاد الدولي للسباحة طلباً بتأجيل الانتخابات لحين اعتماد اللائحة النهائية للنظام الأساسي.

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