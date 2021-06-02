106 سفن ترسم لوحة «القفال 30» الجمعة

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت اللجنة المنظمة لسباق القفال الثلاثين الذي يقام برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قيد وتسجيل 106 سفن سوف ترسم ملامح الحد الكبير في نسخة اليوبيل اللؤلؤي بعد غدٍ.

وتحمل النسخة المرتقبة من سباق القفال الذي أسس عام 1991 بفكرة من المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - طيب الله ثراه - شعار «اليوبيل اللؤلؤي» احتفاءً بمرور 30 عاماً وثلاثة عقود على الحدث الكبير الذي يعد كرنفالاً تراثياً يترقبه كل أهل الإمارات في هذا الموعد كل عام إذ أعدت اللجنة المنظمة للحدث العدة لبدء التجهيزات النهائية للحدث.

وينظم السباق الكبير والمخصص للمحامل الشراعية المحلية 60 قدماً نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وينطلق من جزيرة صير بو نعير في الساعة السادسة صباحاً من يوم الجمعة المقبل نحو خط النهاية بين جزيرتي نخلة جميرا وبلو واترز قبالة المعلم الحضاري الجديد «عين دبي» وستقطع السفن مسافة 53 ميلاً بحرياً مروراً بجزيرة القمر التي تعد نقطة عبور إجبارية لجميع السفن المشاركة. ويتوجه إلى جزيرة صير بو نعير اليوم وفد الطليعة من اللجنة المنظمة لسباق القفال من أجل التجهيز للحدث وبدء إجراءات فحص السلامة يوم غدٍ في مكان بداية السباق قبالة شواطئ جزيرة صير بو نعير للسفن المشاركة في الحدث الكبير الذي ينطلق بعد غدٍ.

وأنهت اللجنة المنظمة الترتيبات كافة في ما يتعلق بالقطع البحرية التي سوف تقل اللجان العاملة في السباق ومنها اليخت العتيق «زعبيل» الذي سوف يخدم اللجنة التنظيمية ويقل لجنة الحكام والسيطرة على السباق ويصل إلى مكان الانطلاقة اليوم.

تخصيص

كما خصصت اللجنة المنظمة للسباق الكبير مستشفى عائماً على متن الباخرة «الحيل 1» إذ خصصت غرف التمريض والحالات الطارئة إضافة إلى الفريق الطبي المتخصص تحسباً لأي طارئ وسيكون متاحاً للمشاركين من بعد وصوله إلى مكان البداية فيما سيرافق السفن المشاركة طوال مراحل السباق وعلى امتداد المسافة التي تصل إلى 53 ميلاً بحرياً.

وتضم قافلة النادي إلى جزيرة صير بو نعير الباخرة «الشندغة» التي تقل وفد مؤسسة دبي للإعلام التي ستقوم بنقل الحدث على الهواء مباشرة عبر قنوات دبي الرياضية وقناة سما دبي إذ تقل الباخرة فريق العمل وكادر القناة من معدات متمثلة بعربتي النقل والمايكروويف وأطقم المصورين. ويلتحق بوفد الطليعة غداً وفد اللجنة العليا المنظمة للحدث برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس الإدارة الذي سيصل إلى جزيرة صير بو نعير من أجل الوقوف على آخر التحضيرات للانطلاقة والإشراف على الحدث ومرافقة سنيار السفن المشاركة من الانطلاقة وحتى خط النهاية.

ترتيبات

واطمأنت اللجنة المنظمة للحدث في اجتماعها أمس على الترتيبات الأخيرة كافة لبدء الكرنفال الكبير ومن أجل إنجاحه إذ اطلعت على آخر التفاصيل المنجزة بتحرك السفن ووفد اللجنة المنظمة والتنسيق الجاري بين كل اللجان وشركاء النجاح من الدوائر الحكومية والوطنية وكذلك الاطلاع على القائمة النهائية بعد إغلاق باب التسجيل واعتماد التسجيل النهائي اليوم.

قائمة

يشارك في السباق السفن: منصور 1 والخياي 2 والقفاي 4 والمشرف 5 والحظاي 7 وجناح 8 والطف 9 وفزاع 11 وأطلس 12 وشمردل 15 والزير 16 ورجام 18 ودهيس 19 وطوفان 21 وريم 23 والداعي 24 وزلزال 25 والقفال 27 وإزعاج 29 والعديد 30 وسلطان الخير 32 وبراق 33.

ومن بين أسماء السفن حاملة لقب النسخة 29 السفينة الشقي 96 والعاصمة 99 وغازي 103 ورعد 105 وابن حليس 107 والزعيم 110 وسديم 112 ومرعب 114 وهداد 116 وغياض 117 والعالي 119 وزيوريخ 120 وورسان 122 والظفرة 125 والحصن 126 وهياف 131 وخزام 133 والنويبي 136 .

وضمت القائمة أيضاً اليازي 165 والميسم 166 وابن حليس 171 وشيبوب 173 ومشهور 178 والنايف 179 وقزوين 180 وصاروخ 182 وبرق 183 وزعبيل 189.

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