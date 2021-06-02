ذهبيتان لمربط دبي في «بطولة الآرتي دي كافالو»

المصدر: روما - البيان الرياضي

حقق مربط دبي للخيول العربية ذهبيتان وفضية في نهائيات بطولة الآرتي دي كافالو الدولية للخيل العربي 2021 التي اختتمت أول أمس بإيطاليا، وقد كانت البداية الذهبية للمربط بإحراز المهر «دي شرط» ذهبية المهور بعمر السنة، وهو من الفحل «إكسكليبور» والفرس «دي شيهانة» بنت البطلة العالمية «دي شهلا» بنت البطلة العالمية أسطورة الإنجاز والإنتاج «إف تي شيلا».

الفرس «دي شيهانة» لم تخيّب نظرة المراقبين لها منذ بداياتها وهي مهرة. كان ذلك عندما تنبأوا لها بمستقبل مشرق في عالم الإنتاج؛ عالم انطلقت فيه لتسطر بصمات عالمية في صناعة الأبطال مع المهر الجديد «دي شرط» بتميز دون قيد أو شرط.

واستطاع إنتاج مربط دبي للخيول العربية أن ينقل طعم نجاحاته وتميزه إلى مرابط العالم، مسجلاً بصمة في انتقال التطور من خلال الإنجاز الذهبي لمربط الوجبة القطري الذي حاز الذهب مع المهرة «دي ذارية» من أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «دي أزلية»، والتي نالت ذهبية المهرات بعمر السنة بإجماع الحكام، وكان لإنتاج مربط دبي للخيول العربية نصيبه من الفضة مع المهرة «دي سويرة» وصيفة بطولة المهرات والمملوكة للكاظمي طلال، وهي من الفحل العالمي المتميز «إف إيه إل رشيم» والفرس «دي سارة».

ولا يزال مسلسل الإقبال على إنتاج مربط دبي متواصلاً بعد أن حقق بامتياز بصمات قوية في العديد من البطولات المحلية والدولية، خصوصاً من فحل الإنتاج العالمي المعاصر «إف إيه إل رشيم». وقد أعاد مربط دبي فتح باب موسم الإنتاج أمام مرابط العالم منذ حوالي شهرين نزولاً عند الطلب المتزايد على الاستفادة من إنتاج «رشيم» وابنه بطل العالم لمرتين الفحل «دي سراج» إضافة إلى الفحل «دي نائل».

التزام

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن ارتياحه للنتائج الذهبية التي حققها إنتاج المربط في البطولة، واصفاً إياها بالمتميزة نظراً للجودة العالية التي طبعت الخيول المشاركة وتنوع مصادرها الإنتاجية، وما عكسته من تطور كبير للخيل العربية عالمياً.

وقال التوحيدي: «نحن ملتزمون بتعميق الجودة العالمية من خلال إنتاج متميز نتقاسمه مع مختلف المرابط في العالم. استطعنا في سنوات قليلة أن نرسّخ بصمة ذهبية في عملية التطوير بإنتاجنا المحلي الذي تحول إلى علامة عالمية. لقد كان هدفنا منذ البداية هذا الإشعاع لجودة الخيل العربي في كل مكان. هدف نلتزم بالعمل على استمرار نتائجه، والقيام بدور استراتيجي في هذا الصدد».

وأضاف التوحيدي: «إن العلامة الكاملة لنجاح إنتاجنا المحلي هي أن نتقاسمه مع مرابط العالم. لذلك نتقدم بالتهاني إلى مربط الوجبة القطري الذي أحرز ذهبية المهرات بعمر السنة والكاظمي طلال الذي أحرز وصافة المهرات، متمنين للجميع مزيداً من النجاح في العملية المشتركة لتطوير الخيل العربي حول العالم».

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