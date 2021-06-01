اختتام منافسات النسخة الـ13 من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي - دبي

المصدر: وام

اختتمت أمس منافسات النسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي – دبي 2021 التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 21 حتى 31 مايو 2021، ونظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، وأقيمت منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

وحصد ملاكمو أوزبكستان 6 ميداليات ذهبية في نهائي الرجال الذي شهد منافسة قوية في 10 أوزان مختلفة، فيما حققت منغوليا 3 ميداليات ذهبية، وحصلت الهند على ميدالية ذهبية واحدة، ووصل مجموع المكافآت التي قدمها الاتحاد الدولي للبطولة إلى 400000 دولار أمريكي تم توزيعها على الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، حيث حصل الملاكمون الفائزون بالمركز الأول من الرجال والسيدات على جائزة مالية قدرها 10000 دولار أمريكي لكل فائز، فيما حصل الفائزون بالمركز الثاني على جائزة مالية قدرها 5000 دولار أمريكي، وحصل كل فائز بالميدالية البرونزية على جائزة مالية قدرها 2500 دولار أمريكي.

وتوج الفائزون في مختلف الأوزان كل من أنس العتيبة رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للملاكمة، واستفان كوفاك، الأمين العام للاتحاد الدولي للملاكمة، وسكين بولاتوف نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة، ويوسف الكاظم نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة، ومحمد بو خاطر رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة – نائب رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة، وعمر الكندي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للملاكمة مدير البطولة، كما شارك في التتويج الملاكم العالمي البريطاني أمير خان الذي حضر النهائي وأشاد بأداء الملاكمين الآسيويين.

وعبر عمر الكندي مدير البطولة عن سعادته بالنجاح الكبير الذي شهدته البطولة التي جاءت استضافتها وتنظيمها في وقت قصير بعد اعتذار الهند عن التنظيم قبل أقل من شهر من موعد البطولة، مشيدا بمستوى التنافس والأداء الفني الذي ظهر به الملاكمون والملاكمات منذ الجولة الأولى وحتى نهاية البطولة خاضوا فيها 130 نزالًا من أقوى المنافسات والأداء التحكيمي المتميز.

وحصد الأوزبكي ميرزاخميدوف نودريجون على الميدالية الذهبية في وزن الذبابة الخفيف /46 – 49 كيلوغراما/ بعد تغلبه على الكازاخستاني دانيال سابت، كما فاز الأوزبكي زويروف شاخوبايدن المصنف ثاني على مستوى العالم بالميدالية الذهبية في وزن الذبابة /52 كيلوغراما/ بعد تغلبه على الهندي أميت المصنف أول على مستوى العالم، وفاز المنغولي خارخو إنخ-أمار المصنف ثاني على مستوى العالم بالميدالية الذهبية في وزن البانتام /56 كيلوغراما/ بعد تغلبه على الأوزبكي ميرازيزبيك ميرزاهاليلوف المصنف أول على مستوى العالم، كما فاز المنغولي إردينيبات تسيندباتار المصنف أول على مستوى العالم بالميدالية الذهبية بعد تغلبه على الإيراني دانيال شاهباخش في وزن الخفيف /60 كيلوغراما/.

وفي وزن الوسط الخفيف /64 كيلوغراما/ فاز المنغولي باتارسوخ شينزوريغ المصنف ثاني على مستوى العالم بالميدالية الذهبية بعد تغلبه على الهندي شيفا ثابا، وفي وزن دون المتوسط /69 كيلوغراما/ فاز الأوزبكي باتوروف بوبو-عثمان المصنف أول على مستوى العالم بالميدالية الذهبية بعد تغلبه على الكازاخستاني أبلاخان زوسوبوف المصنف ثاني على مستوى العالم، وفي وزن الوسط /75 كيلوغراما/ فاز الأوزبكي جافاروف سيدجامشيد بالميدالية الذهبية بعد تغلبه على الكازاخستاني أبليخان أمانخول.

وفي وزن الثقيل الخفيف /81 كيلوغراما/ فاز الأوزبكي روزميتوف ديلشودبيك المصنف ثاني على مستوى العالم بالميدالية الذهبية بعد تغلبه على الإيراني ميسم جيشلاغي، فيما فاز الهندي سانجيت المصنف ثاني على مستوى العالم بالميدالية الذهبية بعد تغلبه على الكازاخستاني فاسيلي ليفيت المصنف أول على مستوى العالم في وزن الثقيل /91 كيلوغراما/، وفاز الأوزبكي جالولوف باخودير المصنف أول على مستوى العالم بالميدالية الذهبية بعد تغلبه على الكازاخستاني كامشيبيك كونكابايف المصنف ثاني على مستوى العالم.

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