«الشارقة الرياضي» يستقبل مستثمرين من الجبل الأسود وكرواتيا

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ناقش مجلس الشارقة الرياضي فرص توسيع الاستثمار في أندية الإمارة بما يتماشى مع الإمكانات الكبيرة في القطاع الرياضي وخطط المجلس عبر لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي من خلال جذب مختلف الفرص والجهات بما يعود بالفائدة على الأندية والرياضة بالإمارة وتوفير كل العوامل التي تهيئ لذلك.

جاء ذلك لدى استقبال عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس مستثمرين من الجبل الأسود وكرواتيا مؤخراً بحضور عبدالله الدح عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي وخالد بن سلطان وزكية سهيل المشرخ أعضاء اللجنة وذلك مواصلة لزيارات سابقة للوفد تتعلق بالاستثمار الرياضي في الإمارة.

وبهذه المناسبة أشار عيسى هلال إلى أنه تمثل هذه اللقاءات جانباً من اهتمام المجلس بتفعيل فرص الاستثمار الرياضي والتشجيع على فتح آفاق جديدة.

وأضاف إن المجلس حريص على تبادل الخبرات مع مختلف الجهات الداخلية والخارجية بما يعكس التقدم الرياضي في الإمارة والذي يعود بالنفع على الأندية سواءً في البنى التحتية أو الاستثمار في الكوادر البشرية وعكس الوجه المشرق لرياضة الشارقة على جميع المستويات لما تملكه من سيرة متميزة ونجاح كبير في استقبال أكبر الأحداث الرياضية وخلق فرص الاستثمار الرياضي بشتى أنواعه ما يشجع الجهات الخارجية من أفراد وهيئات على البحث عن الاستثمار الرياضي في الإمارة وينطبق ذلك على استراتيجية المجلس في دفع عجلة الاستثمار الرياضي عبر اللجنة المختصة.

اهتمام

وبدوره، أشار عبدالله الدح إلى اهتمام المجلس بالتعاون في مجال الاستثمار الرياضي والترحيب بمختلف المبادرات والفرص التي تصب في مصلحة تطوير رياضة الإمارة وترجمة أهداف المجلس، ونرغب بدورنا في توسيع هذه الفرص بما يمكن من مواصلة التقدم في قطاع

الاستثمار الرياضي والترحيب بكل الأفكار والاقتراحات التي تساهم في ذلك وخصوصاً أن المجال مفتوح ومهيأ تماماً من واقع توافر الإمكانات المختلفة التي تتيح نجاح المشاريع الاستثمارية بالإمارة.

واختتم الدح قائلاً: كانت هنالك زيارة سابقة للوفد قبل عدة أشهر وتم استعراض العديد من المشاريع التي تم الاستقرار من خلالها على مشروعين ليتم استعراض تفاصيلهما في الزيارة الحالية ليريا النور قريباً ضمن جهود اللجنة لتطوير الأندية بالإمارة وبما يتواكب مع تميز ومكانة الرياضة في الإمارة وخطط المجلس.

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