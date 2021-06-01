موسم ناجح للرجبي رغم التحدي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتم اتحاد الإمارات للرجبي موسم مسابقاته للكبار بنجاح كبير في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لجائحة «كوفيد 19»، حيث يعتبر الاتحاد من أوائل الاتحادات التي قدمت بروتوكول العودة الآمنة للملاعب، واستطاع الرجبي الاستفادة من الخبرات الطبية والفنية والإدارية في وضع طريقة مبتكرة جديدة للمنافسة عن طريق الرجبي العشاري في تقليل نسبة الاحتكاك بين اللاعبين لضمان السلامة والتنافسية.

نظم الاتحاد 53 مباراة للرجال و15 مباراة للسيدات ضمن مسابقات الدوري للفئة فوق الـ 18 سنة، وحقق فريق شاهين مركزاً متقدماً بدوري الدرجة الثانية بفارق 4 نقاط فقط عن المركز الأول وهو إنجاز غير مسبوق يحتسب للاعبين والجهاز الفني والإداري، ويعد فريق شاهين أول فريق إماراتي ينافس بالدوري، وساهمت مشاركة اتحاد الإمارات للرجبي بالبطولة العربية السابعة للرجال والأولى للسيدات فبراير الماضي بمدينة الإسكندرية المصرية في رفع الكفاءة الفنية والتكتيكية للاعبين، وحصل منتخب الرجال على المركز الثالث بالبطولة العربية وبمشاركة 8 منتخبات عربية للرجال و 4 منتخبات للسيدات من ضمنهم منتخب الإمارات للسيدات.

وتعليقاً على إنجازات الموسم، قال محمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي: استطعنا خلال السنوات الماضية بناء هيكل إداري متناسق للقيام بإدارة مسابقات الدوري وضمان الحوكمة السليمة وفتح المجال في الاستفادة بخبرات الشركات المتخصصة في إدارة مسابقات الدوري، فمنذ عام 2018 اتجهنا لتوظيف الشركات الخاصة لإدارة مسابقات الدوري مما يتيح الفرصة لنا ولجميع الأندية الأعضاء الاستفادة من الخبرات المقدمة.

من جهة أخرى عقد الاتحاد السبت الماضي اجتماع الجمعية العمومية للأندية الأعضاء برئاسة سلمان هادي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي، وتم الاجتماع بتقنية الاتصال عن بُعد، واعتمد فيه نتائج الدوري وخطة الاتحاد للفترة المقبلة في الاستفادة القصوى من مكتسبات دوري الإمارات للرجبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز