محمد بن ثعلوب: مونديال المجر خير إعداد لأولمبية طوكيو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يخوض لاعب منتخبنا للجودو فيكتور سكرتوف - الفائز بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى أخيراً وبرونزية بطولة روسيا - يوم الثلاثاء المقبل أولى مبارياته في بطولة العالم للجودو المقرر إقامتها في العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 6 إلى 13 يونيو الحالي.

ويشارك لاعبنا ايفان ريما رينكو في منافسات الوزن الثقيل تحت 100 كجم يوم الجمعة الموافق 11 يونيو الحالي ضمن منافسات الدور التمهيدي للبطولة التي تشهد مشاركة 712 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو - عقب اتصاله بناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد رئيس البعثة في بودابست: أن اللاعبين جاهزين تماماً لخوض مباريات مونديال المجر، والتي تأتي ضمن استعداداتهما لخوض دورة طوكيو للألعاب الأولمبية، مشيراً إلى أن الإمارات صعدت منصات التتويج في الدورة الأخيرة في ريو دي جانيرو وحصدت البرونز، وتسعى بقوة لصعود منصة التتويج في طوكيو أيضاً.

واعتمدت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة جدول منافسات بطولة العالم التي استعدت لها بودابست، حيث تبدأ بافتتاح يشتمل على عروض ضوئية ترحيباً بأفضل نجوم العالم للجودو، وقد ازدانت شوارع بودابست ومعالمها السياحية بصور نجوم اللعبة، واتخذت الجهات الرسمية بالمجر أخيراً قراراً يقضي بالسماح للجمهور بحضور نسبي للنزالات بشرط الحصول على اللقاح، وسيكون الدخول بالمجان للجمهور المحلي في الافتتاح بمشاركة 500 متفرج فقط، على أن يسمح في الأيام المتبقية بدخول 3000 متفرج يومياً.

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