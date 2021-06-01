106 سفن في سباق القفال الجمعة المقبل

المصدر: وام

اعتمدت اللجنة المنظمة لسباق القفال الثلاثين الذي يقام برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي قيد وتسجيل 106 سفن سترسم ملامح الحد الكبير في نسخة اليوبيل اللؤلؤي يوم الجمعة المقبل.

وتحمل النسخة المرتقبة من سباق القفال الذي تأسس عام 1991 بفكرة من المغفور له الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم -طيب الله ثراه- شعار "اليوبيل اللؤلؤي" احتفاء بمرور 30 عاما وثلاثة عقود على الحدث الكبير.

وينظم السباق المخصص للمحامل الشراعية المحلية 60 قدما نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حيث ينطلق من جزيرة صير بونعير في الساعة السادسة صباحا من يوم الجمعة المقبل نحو خط النهاية بين جزيرتي نخلة جميرا وبلو واترز قبالة المعلم الحضاري الجديد "عين دبي" حيث ستقطع السفن مسافة 53 ميلا بحريا مرورا بجزيرة القمر والتي تعد نقطة عبور اجبارية لجميع السفن المشاركة.

وأطمانت اللجنة المنظمة للحدث في اجتماعها اليوم على كافة الترتيبات الأخيرة لبدء الكرنفال الكبير ومن اجل انجاحه حيث اطلعت على اخر التفاصيل المنجزة بتحرك السفن ووفد اللجنة المنظمة والتنسيق الجاري بين كل اللجان وشركاء النجاح من الدوائر الحكومية والوطنية وكذلك الاطلاع على القائمة النهائية بعد اغلاق باب التسجيل واعتماد التسجيل النهائي اليوم -الأربعاء-.

يشارك في السباق يوم الجمعة السفن: منصور 1 والخياي 2 والقفاي 4 والمشرف 5 ي والحظاي 7 وجناح 8 والطف 9 وفزاع 11 وأطلس 12 وشمردل 15 والزير 16 ورجام 18 ودهيس 19 وطوفان 21 وريم 23 والداعي 24 وزلزال 25 والقفال 27 وازعاج 29 والعديد 30 وسلطان الخير 32 وبراق 33 .

ويستعد للمشاركة أيضا السفن عقاب 36 والفيض 37 والعاصمة 38 وشرجاوي 42 والمنادي 44 وداس 45 ولطام 50 والتبر 55 والزاهي 56 ودلما مارين 57 وزف زاف 59 ومهاجر 60 وابوالابيض 61 ومزاحم 64 وجميرا 68 ومقصص 73 ورعد الشمال 74 ونافل 76 وسلمان الحزم 79 والسرب 80 والطليلي 84 و الرعد 85 والوصف 87 والقرطاسي 88 واعمار 89 وفلاح 93 و طواش 94 وزلال 95 .

ومن بين الأسماء السفن حامل لقب النسخة 29 السفينة الشقي 96 والعاصمة 99 وغازي 103 ورعد 105 وبن حليس 107 والزعيم 110 وسديم 112 ومرعب 114 وهداد 116 وغياض 117 والعالي 119 وزيوريخ 120 وورسان 122 والظفرة 125 والحصن 126 وهياف 131 وخزام 133 والنويبي 136 والتراث 145 واللعلوي 150 ومعزز 151 ولاهوب 157 والسلبار 158 والسهيل 159 والذيب 160 وبوظبي 161 .

وضم القائمة أيضا اليازي 165 والميسم 166 وبن حليس 171 وشيبوب 173 ومشهور 178 والنايف 179 وقزوين 180 وصاروخ 182 وبرق 183 وزعبيل 189 وبشر 191 وبرق المرفأ 197 وقصقوص 198 وحشيم 199 وجساس 200 والصاروخ 204 و نمران 211 والاتحاد 212 وبزامي 213 وهبوب الريح 217 والعزم 220 وتواق 221 واليارح 222 والماحي 223 والباسل 233 ومتصدر 235 ونصراوي 237 والميل 244 والشمال 266 ومصفوت 267.

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