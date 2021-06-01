248 من أصحاب الهمم يشاركون في أولمبياد زايد 2021

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ممثلة في إدارة الأندية الرياضية أولمبياد زايد العليا لأصحاب الهمم 2021 افتراضياً عبر تقنيات الاتصال المرئي للحفاظ على صحة وسلامة الجميع بمشاركة 248 طالباً وطالبة من كل مراكز الرعاية والتأهيل والأندية الرياضية التابعة للمؤسسة منهم 82 من الإناث و166 من الذكور على مستوى إمارة أبوظبي في مناطق أبوظبي والعين والظفرة.

وأسفرت نتائج المنافسات عن تفوق مركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني على جميع المراكز المشاركة بحصوله على أكبر عدد من الميداليات وصلت إلى 39 ميدالية بواقع 16 ذهبية، و14 فضية و9 برونزيات، وجاء مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل بالمرتبة الثانية برصيد 28 ميدالية متنوعة 11 ذهبية، و10 فضيات، و7 برونزيات، بينما حل مركز العين للرعاية والتأهيل في المرتبة الثانية مكرر برصيد 28 ميدالية متنوعة 11 ذهبية و10 فضيات، و7 برونزيات، والمركز الثالث كان من نصيب مركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل بمنطقة الظفرة بالمركز الرابع حصل على 15 ميدالية 9 ذهبيات، و5 فضيات، وبرونزية واحدة.

وشارك في المنافسات التي أعلن افتتاحها عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة جميع الطلبة أصحاب الهمم منتسبي المؤسسّة اللائقين صحياً لممارسة النشاط الرياضي التنافسي، وجرى التنافس في ألعاب تنشيطية لفئة التدخل المبكر أقل من 8 سنوات، وفي 6 رياضات من أصل 24 رياضة مدرجة ببرنامج رياضات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 للفئة العمرية أقل من 12 سنة، إضافة إلى إقامة مسابقات لطلاب التوحد، ومعارض تعريفية بباقي الرياضات وعددها 18 رياضة، وشملت الأولمبياد كذلك عقد ورشة توعية عن أهمية ممارسة النشاط الرياضي وأثره على الصحة خاصة باللاعبين وأولياء الأمور، وورشة أخرى توعية عن التنمّر.

وشملت المنافسات مسابقات المضمار والميدان في ألعاب القوى، وكرة السلة أولمبياد خاص، وسباعيات كرة القدم للصم، والريشة الطائرة أولمبياد وخاص وبارالمبي وصم، وبوتشي أولمبياد خاص، وبوتشيا لفئة الشلل الدماغي، وكرة الهدف للمكفوفين، وسباق المسار المتعرج على الكراسي اليدوية والكهربائية، وقفز من الثبات، وسباق مسار حواجز للتوحديين، وسباق استعراضي للدراجات اليدوية والكراسي المتحركة.

وتهدف الأولمبياد التي تقام للمرة الثانية على مستوى المؤسسّة إلى إقامة أيام تنشيطية افتراضية لأصحاب الهمم التابعين لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وتمكينهم من إبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية، وتوثيق أواصر الأخوة والتآزر بين أصحاب الهمم، فضلاً عن تنمية العلاقات بين الأندية والمراكز العاملة في مجال رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، واكتشاف وانتقاء الموهوبين من أصحاب الهمم للمشاركة وتوجيههم للرياضة التنافسية، وتحقيق السعادة لدى أصحاب الهمم وذويهم.

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