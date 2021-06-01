ولي عهد الفجيرة يستقبل بطلي أصحاب الهمم

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، بطلي العالم عبد الله الشراري وجاسم المطروشي، الفائزين في البطولة العالمية لأصحاب الهمم لمصارعة الذراعين، وألعاب القوى ورفع الأثقال.

استمع سموه خلال اللقاء، إلى إنجازات البطلين، وهما مدربان وحكمان دوليان معتمدان في البطولات العالمية، ومشاركاتهما في المسابقات الدولية والفوز بميداليات ذهبية، التي تضاف إلى نجاحات أبناء الإمارات من فئة أصحاب الهمم، وتعزز مكانة الدولة في المجال الرياضي على مستوى العالم.

وتمنى سموه للبطلين التوفيق في مشاركاتهما المقبلة في بطولة العالم الرسمية، المقرر إقامتها في أمريكا خلال سبتمبر المقبل، مؤكداً دعمه المستمر للرياضيين من فئة أصحاب الهمم. وأهدى البطلان الميداليات الذهبية لسموه، تقديراً لدعمه واهتمامه بأصحاب الإنجازات الرياضية.

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