أبطال «البيرق» يثمنون دعم حمدان بن محمد لـ «الهجن»

المصدر: دبي - علي الظاهري

ثمن أبطال النسخة الرابعة لمسابقة بيرق الناموس للهجن، الدعم الكبيرالذي تحظى به رياضة وسباقات الهجن العربية الأصيلة من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والذي ينعكس من خلال رعاية سموه للجائزة التي أسدل الستار عليها أخيراً، مؤكدين الأثر الإيجابي الكبير للمسابقة، خاصة على مستوى هجن أبناء القبائل.

وكان شعار محمد راشد بن غدير الكتبي قد حسم بيرق الناموس «المفتوح» للسنة الثالثة على التوالي بعد انفراده بالصدارة وبجدارة برصيد 200 نقطة وبواقع 19 رمزاً، بينما نال شعار سعيد بن منانة الكتبي بيرق الإنتاج بـ 35 نقطة وبواقع 5 رموز.

وتوجه سالم راشد بن غدير بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على فكرة سموه النيرة بإطلاق جائزة البيرق التي تواصل تحقيق أهدافها في كل عام، حيث كان للمسابقة تأثير كبير بتحريك المياه الراكدة في سوق المشتريات واستفادت منها شريحة كبيرة من أهل الهجن جراء الصفقات التي تم عقدها من أجل التنافس على البيرق.

وأعرب سالم سعيد بن منانة الكتبي، عن بالغ سعادته بالفوز، متقدماً بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، راعي المسابقة، على دعم سموه اللامحدود لرياضة الآباء والأجداد، حيث تعتبر الجائزة ثمرة من ثمرات دعم سموه لسباقات الأصايل وعالم الهجن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز