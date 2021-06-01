«بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو» الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يستعد اتحاد الإمارات للجوجيتسو لإطلاق «بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو – دبي» ضمن سلسلة دوري رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، والتي سينظمها الاتحاد في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي يومي الجمعة والسبت يونيو المقبلين.

وتتيح البطولة الجديدة للاعبي الجوجيتسو من أبناء الدولة فرصة الاحتكاك بنخبة لاعبي العالم من مُختلف الأحزمة والأوزان، في مشهد مصغر لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وسلسلة بطولات أبوظبي غراند سلام، كما أنها تأتي في توقيت مميز لاختبار مدى جاهزية اللاعبين واستعدادهم لخوض الاستحقاقات الإقليمية والقارية المقبلة.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أنّ بطولة الإمارات الدولية لمحترفي الجوجيتسو، تمثل منصة مهمة لاستقطاب مجموعة من المواهب العالمية، وتعد ثمرة للتعاون المشترك بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي للمحترفين، والذي يصب في مصلحة تطوير رياضة الجوجيتسو وإثراء أجندة الاتحاد ببطولات ذات مواصفات عالمية.

وشدد المنهالي على أن البطولة الجديدة تأتي عقب النجاح الكبير الذي حققته «بطولة الإمارات الدولية لمحترفي الجوجيتسو - أبوظبي» في نسختها الأولى والتي أقيمت في صالة جوجيتسو أرينا شهر مارس الماضي، وأن الحدث يساهم في الارتقاء بمستوى وأداء اللاعبين واللاعبات، لا سيما على صعيد الاحتكاك بلاعبين دوليين معروفين.

توقيت مثالي

وأوضح المنهالي أن توقيت البطولة مثالي؛ إذ يستعد اللاعبون للعديد من الاستحقاقات المهمة القادمة، ومنها الجولة الرابعة من بطولتي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة و«أم الإمارات» للجوجيتسو التي دخلت في مراحل الحسم، إلى جانب الجولة الآسيوية في شهر يوليو المقبل.

وأشار المنهالي إلى أن مثل هذه البطولات ومستوى اللاعبين المشاركين فيها تساهم في تطوير مستوى اللاعبين بشكل كبير.

بدوره أشاد رودريجو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بأهمية التعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو الذي يؤسس لعهد جديد من البطولات عالمية المستوى.

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