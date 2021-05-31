بطلة العالم للملاكمة: دبي المكان الأفضل لإطلاق المشاريع الرياضية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

قالت الأسطورة الهندية مانجت تشونغنيجانغ ماري كوم، المصنفة الأولى على العالم في وزن الذبابة الخفيف، الحاصلة على برونزية أولمبياد لندن 2012، وحاملة لقب بطولة العالم للسيدات ست مرات، ولقب البطولة الآسيوية خمس مرات، إن وجود أكثر من 200 جنسية في دبي، وكذلك حرية جميع الأديان والعيش بسلام فيها، يجعلها المكان الأفضل لإطلاق أي مشاريع رياضية فيها، ويسرها أن تكون مقراً لأكاديميتها للملاكمة، التي ستكون مشروعاً مثالياً لمستقبلها، خصوصاً أنها اقتربت من الاعتزال، وستكون مشاركتها المقبلة في أولمبياد طوكيو الأخيرة لها في مشاورها كملاكمة، معربة عن سعادتها بالوجود في دولة الإمارات وزيارة دبي، وعن انبهارها بمستوى الأمان والراحة والسعادة التي تميز الحياة فيها.

جاء ذلك خلال الزيارة التي أدتها البطلة الهندية إلى مجلس دبي الرياضي، وكان في استقبالها ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وفوزية فيردون رئيسة قسم رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي، وعمر الكندي اختصاصي أول الرياضة المجتمعية في مجلس دبي الرياضي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للملاكمة، مدير بطولة آسيا للملاكمة، حيث تجوّلت في مقر المجلس، كما تلقت هدية المجلس، وهي النسخة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأصبحت ماري كوم أشهر ملاكمة في العالم حالياً، حيث أنتجت عنها شبكة نيتفلكس التلفزيونية العالمية، فيلماً يحمل اسمها «ماري كوم»، يعرض قصة حياتها التي تحولت من الفقر إلى النجومية في عالم الملاكمة.

وقدمت بطلة العالم، الشكر والتقدير لإمارة دبي، على توفير جميع سبل النجاح لبطولة آسيا للملاكمة للرجال والسيدات، التي اختتمت يوم أمس، وقالت إن البطولة كانت معرضة للإلغاء بسبب جائحة كوفيد 19، وانتشارها الكبير في الهند، لكن تنظيم البطولة في دبي، أنقذها من الإلغاء، ومنح الملاكمين والملاكمات الفرصة للمشاركة فيها، كونها الإعداد الأمثل لهم للمشاركة في أولمبياد طوكيو صيف العام الجاري.

هيمنة كازاخستانية

من جهة أخرى، هيمنت ملاكمات كازاخستان على الميداليات الذهبية في النسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي – دبي 2021، ونظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة، بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة، ومجلس دبي الرياضي، وأقيمت منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

وحصدت الملاكمات الكازاخستانيات، 8 ميداليات ذهبية من أصل 10 في نهائي السيدات، فيما حققت كل من أوزبكستان والهند ميدالية واحدة لكل منهما.

وتوج الفائزات بالمراكز الأولى في مختلف الأوزان، أنس العتيبة رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للملاكمة، والمجرية استفان كوفاكس الأمين العام للاتحاد الدولي للملاكمة، ويوسف الكاظم نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة - عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للملاكمة، ساكن بولاتوف نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة، وعلي تاكليف عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للملاكمة.

كما شارك في التكريم محمد بو خاطر رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، رئيس مجلس إدارة اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة، وحسن الحمادي أمين عام اتحاد الإمارات للملاكمة، وعمر الكندي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للملاكمة مدير البطولة، وراشد المطروشي عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للملاكمة، ووليد جرار المندوب الفني للاتحاد الدولي للملاكمة، وسيفلين جوسلان نائب رئيس لجنة الحكام الدولية.

وتوجت الكازاخستانية ألوا بالكيبيكوفا، المصنفة ثانية على مستوى العالم، بالميدالية الذهبية في وزن الذبابة الخفيف «45 – 48 كيلوغرام»، بعدما تمكنت من الفوز على الأوزبكية غولاسال سولتوناليفا، واستطاعت ألوا، التي خاضت أكثر من 130 نزالاً خلال مسيرتها الرياضية، أن ترد الدين إلى غولاسال، التي هزمتها في بطولة العالم لملاكمة للسيدات أولان أودي 2019 في روسيا، حيث تمكنت من تطوير قدراتها القتالية، واستخدمت الضربات السريعة في النزال الأخير، لتنهي النزال بفوز كبير.

نتائج

وتوجت الكازاخستانية ناظم كيزايباي بالميدالية الذهبية في وزن الذبابة «48 – 51 كيلوغراماً»، بعدما تغلبت على بطلة العالم الهندية ماري كوم.

وفي وزن «51 – 54 كيلوغراماً»، فازت الكازاخستانية دينا زولامان المصنفة الأولى على مستوى العالم، في وزنها بالميدالية الذهبية، بعدما تغلبت على الأوزبكية سيتورا شوغداروفا، وحصدت الملاكمة الأوزبكية سيتورا تورديبيكوفا، الميدالية الذهبية في وزن الريشة «54 – 57 كيلوغراماً»، بعد تغلبها على الكازاخستانية فلاديسلافا كوكتا، لتكون بذلك ثاني ملاكمة تحصل ميدالية ذهبية لدولة أوزباكستان في تاريخ بطولة آسيا للملاكمة للسيدات، حيث كانت الميدالية الذهبية الأولى للملاكمة جوزال إيسماتوفا عام 2017، التي توفيت في وقت سابق من هذا العام، عن عمر يناهز 25 عاماً.

وفازت الكازاخستانية ريما فولوسينكو بالميدالية الذهبية في وزن الخفيف «57 – 60 كيلوغراماً»، حيث نجحت في التغلب على الملاكمة الإندونيسية هوشواتون حسنه، الحاصلة على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا عام 2018.

وفازت الكازاخستانية ميلانا سافرونوفا بالميدالية الذهبية في وزن الوسط الخفيف «60 – 64 كيلوغراماً»، بعدما تغلبت على الهندية لالبواتسايي، كما فازت الكازاخستانية فالنتينا خالزوفا بالميدالية الذهبية، بعد تغلبها على الأوزبكية نافاخور خميدوفا في وزن الوسط «64 – 69 كيلوغراماً»، وحصلت فالنتينا على ذهبية بطولة العالم للسيدات أستانا 2016، وفضية بطولة النخبة للسيدات هوشي 2017.

وفازت الهندية بوجا راني بالميدالية الذهبية في وزن «96 – 75 كيلوغراماً»، بعد تغلبها على الأوزبكية مافلودا موفلونوفا، فيما فازت الكازاخستانية فاريزا شلتي بالميدالية الذهبية في وزن الثقيل الخفيف «75 – 81 كيلوغراماً»، بعد تغلبها على الأوزبكية روزميتوفا سوخيبا، وفازت الكازاخستانية لازات كونجيبيفا بالميدالية الذهبية في وزن الثقيل «81 كيلوغراماً»، بعد تغلبها على الهندية أنوباما.

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