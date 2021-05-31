شاهد.. هاميلتون يظهر مهارات خاصة في سماء دبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لم يستطع السائق البريطاني لويس هاميلتون، تلبية حاجته للسرعة في سيارة الفورمولا 1 في نهاية هذا الأسبوع، لذا قرر نقل التحدي إلى رياضة أخرى، بالقفز بالمظلات من الطائرة في سماء دبي، مع سكاي دايف دبي.

ومع وجود فجوة زمنية لمدة أسبوعين بين سباقي موناكو وجائزة أذربيجان الكبرى، قضى هاميلتون عطلة نهاية الأسبوع في الاسترخاء بعد عطلة نهاية أسبوع محبطة في السباقات.

ويتمتع اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً بممارسة العديد من الرياضات الصعبة والمثيرة، وسبق أن شوهد وهو يمارس رياضة ركوب الأمواج، ويظهر مهاراته في التزلج على الماء، وأخيراً، القفز بالمظلات، وقيامه بنشر مقطع فيديو مثيراً للإعجاب على حسابه الشخصي في "انستغرام".

وأظهر هاميلتون، مهارات خاصة في القفز بالمظلات، ونشر تعليق على الفيديو: "كنت أتعلم القفز بالمظلات على مدار العامين الماضيين، إنه أحد الأشياء المفضلة لدي في أوقات فراغي، وهنا أحاول لأول مرة أن أطير على ظهري، وبعد ذلك، ذهبت لقضاء بعض الوقت في النفق الهوائي لأتمرن، وسأقوم بنشر المزيد من الفيديوهات لأظهر لكم تقدمي".

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