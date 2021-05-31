«آسيوية الملاكمة» بدبي تتوّج أبطالها الليلة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تتوّج النسخة الثالثة عشرة لبطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي – دبي 2021، أبطالها الليلة بعد 8 أيام جاءت حافلة بالإثارة والمنافسات القوية في مختلف الأوزان.

وانطلقت منافسات بطولة آسيا للملاكمة التي تستضيفها دولة الإمارات لأول مرة وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، الاثنين الماضي في فندق لو ميريديان المطار بدبي، وتبوح الليلة بآخر أسرارها بختام منافسات نهائي الرجال التي تبدأ في الساعة السادسة مساءً، حيث تقام 10 نزالات في مختلف الأوزان، ويلتقي الأوزبكي ميرزاخميدوف نودريجون مع الكازاخستاني دانيال سابيت في فئة وزن الذبابة الخفيف «46 – 49 كيلوغراماً»، كما يلتقي الأوزبكي زويروف شاخوبيدن مع الهندي أميت في وزن الذبابة «52 كيلوغراماً»، ويلتقي الأوزبكي ميرازيزبيك ميرزاهاليلوف مع المنغولي خارخو إنخامار في وزن البانتام «56 كيلوغراماً»، ويلتقي المنغولي إردنيبات تسيندباتار مع الإيراني دانيال شاهباخش في الوزن الخفيف «60 كيلوغراماً»، كما يلتقي الهندي شيفا ثابا مع المنغولي باتارشوخ شينزوريغ في وزن الخفيف الوسط «64 كيلوغراماً».

مواجهات

وفي وزن «69 كيلوغراماً» يلتقي الأوزبكي باتوروف بوبو عثمان مع الكازاخستاني أبلاخان زوسوبوف، وفي وزن الوسط «75 كيلوغراماً» يلتقي الأوزبكي جافاروف سيد جامشيد مع الكازاخستاني أبيلخان أمانخول، وفي وزن الثقيل الخفيف «81 كيلوغراماً» يلتقي الأوزبكي روزميتوف ديلشودبيك مع الإيراني ميسم جيشلاغي، وفي وزن الثقيل «91 كيلوغراماً» يلتقي الكازاخستاني راسيلي ليفيت مع الهندي سانجيت، وفي وزن فوق الثقيل «أكثر من 91 كيلوغراماً» يلتقي الأوزبكي جالولوف باخودير مع الكازاخستاني كامشيبيك كونكابايف.

وأقيم مساء أمس نهائي فئة السيدات الذي شهد 10 نزالات من أقوى المنافسات وشاركت فيه نخبة من الملاكمات المصنفات على مستوى العالم، ومن أبرزهن الكازاخستانية دينا زولامان المصنفة الأولى على مستوى العالم في وزن «51 – 54 كيلوغراماً» والهندية إم سي ميري كوم المصنفة الأولى على العالم في وزن الذبابة «48 – 51 كيلوغراماً»، الكازاخستانية ألوا بالكيبيكوفا المصنفة ثانية على مستوى العالم في وزن الذبابة الخفيف «45 -48 كيلوغراماً».

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