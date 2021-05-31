«دبي الرياضي» يطلق «صيفنا نشاط وحيوية» للسيدات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أطلق مجلس دبي الرياضي مبادرة رياضية جديدة للسيدات بعنوان «صيفنا نشاط وحيوية» التي تقام طوال فترة الصيف خلال الفترة من غدٍ إلى 31 أغسطس المقبل، وتهدف إلى تشجيع النساء على ممارسة الرياضة والنشاط البدني للمحافظة على نشاطهن وحيويتهن خلال إجازة الصيف.

وتتضمن المبادرة تنظيم أكثر من 20 فعالية مخصصة للسيدات وذلك بالتنسيق مع عدد من الأندية والأكاديميات والشركات المنظمة للفعاليات الرياضية، ومن أبرز الفعاليات التي تتضمنها، دوري البادل تنس للسيدات الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة وتنظمه شركة ماتش سبوت الرياضية.

وسيتم تنظيم فعالية يوغا في الثلج التي ستكون تجربة جديدة وفريدة من نوعها تقام لأول مرة في سكي دبي بمول الإمارات، وتتضمن الفعاليات أيضاً تنظيم فعالية التنس الشاطئي للسيدات التي ينظمها نادي دبي للسيدات، وبطولة الاسكواش التي تشرف عليها أكاديمية دبي للاسكواش وتشارك فيها البطلة العالمية كنزي عماد الدفراوي الحاصلة على 8 بطولات اسكواش عالمية.

كما تتضمن المبادرة تنظيم بطولة البولينغ للسيدات في مركز دبي الدولي للبولينغ في الممزر، سباقين للجري داخل القاعات المغلقة في مردف سيتي سنتر وابن بطوطة مول وبطولة ترايثلون داخلي بتنظيم هوبا سبورت، كما سيتم تنظيم فعاليات عدة في نادي النصر أبرزها بطولة الريشة الطائرة، وتنس الطاولة، الشطرنج، السباحة.

وسيتم تنظيم بطولة كرة السلة، والكرة الطائرة وكرة القدم بإشراف أكاديمية جام الرياضية، كما يستضيف نادي زعبيل للسيدات فعاليات ترفيهية عدة ضمن فعاليات المبادرة منها فعاليات يوغا وتأمل ودروس زومبا مجانية ورياضات بايليتس لتطوير اللياقة البدنية وفعاليات مائية للسيدات، كما سيتم فتح الصالة الرياضية بالمجان للسيدات، كما يتضمن برنامج المبادرة إقامة بطولة كاياك وبطولة سباقات سيارات الكارتينغ بتنظيم شركة 9714 الرياضية، وسيتم الإعلان عن كيفية المشاركة في كل فعالية قبل فترة كافية من انطلاقها.

مساهمة

وتساهم هذه المبادرة في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني لدى السيدات من مختلف الفئات، كما تأتي تحقيقاً للغاية الاستراتيجية السابعة لمجلس دبي الرياضي، التي تنص على بناء مجتمع رياضي متكامل، بهدف نشر ثقافة ممارسة النشاط البدني والرياضة لدى النساء.

وتحرص لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي على تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في القطاع الرياضي سواء على مستوى التمكين والتطوير أم الممارسة وتحقيق الإنجازات، من خلال التمثيل المشرّف في كل المحافل الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، كما يحرص مجلس دبي الرياضي على إتاحة الفرص وخلق المساحات الواسعة لتناسب إبداع وتميز المرأة، ويعمل على فتح الباب للنساء من جميع المستويات البدنية لاستقطاب أفضل المواهب من اللاعبات صاحبات المهارات العالية والطموح الكبير للارتقاء بمستوياتهن إلى الأفضل.

وينظم مجلس دبي الرياضي العديد من البطولات والدوريات على مستوى المدارس للفتيات، باعتبار أن الرياضة المدرسية تمثل قاعدة الهرم الرياضي، كما ينظم فعاليات خاصة بالمؤسسات والأندية، وأخرى لكل النساء في مختلف فئات المجتمع بالحدائق العامة وفي الأندية المفتوحة، ذلك بالإضافة إلى «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تعتبر من أكبر الفعاليات الرياضية الخاصة بالنساء سواء في عدد الرياضات أم المشاركات، كما يشجع المجلس كل النساء على المشاركة في كل الفعاليات والاحتفالات الخاصة باليوم العالمي للنشاط البدني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز