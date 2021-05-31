«الجوجيتسو» يشكل لجنة «الفنون القتالية»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تشكيل لجنة تتولى أعمال تطوير مجموعة متنوّعة من رياضات الفنون القتالية، بعد ضم رياضة الفنون القتالية المختلطة للاتحاد الإمارات ليصبح بذلك «اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة».

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبد المنعم السيد الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو خلال اجتماعه الأخير؛ بحضور كل من محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو يوسف عبدالله البطران، وسميرة مرشد الرميثي، والعميد محمد بن دلموج الظاهري، ومنصور محمد الظاهري؛ بالإضافة إلى فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد تشكيل لجنة الفنون القتالية المختلطة برئاسة العميد محمد بن دلموج الظاهري، وعضوية أوميديون مافليانوف المدرّب الشهير للفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، ومبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، مع اختيار محمد جاسم الحوسني أميناً عاماً للجنة.

وستتولى اللجنة تعزيز حضور الفنون القتالية المختلطة .

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