«طيران الإمارات» و«رولان غاروس» 9 أعوام من الشراكة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت أمس بطولة رولان غاروس الفرنسية للتنس التي ستستمر منافساتها حتى 13 يونيو المقبل، وسط دعم متميز ورعاية طيران الإمارات للسنة التاسعة على التوالي، بصفتها الناقل الرسمي والشريك المميز للبطولة الباريسية الشهيرة. وترتبط طيران الإمارات مع بطولة رولان غاروس منذ عام 2013 وأصبحت شريكاً أول لبطولة غراند سلام في 2017.

وتتمتع طيران الإمارات، بموجب اتفاقية الشراكة لمدة خمس سنوات، بحضور بارز طوال البطولة. وتحقيقاً لوعد علامتها التجارية «تميّزٌ دائم Fly Better»، تؤكد الناقلة دعمها بطولة رولان غاروس لمشاركة وتنمية الشغف بالرياضة، وتقديم أفضل التجارب لعملائها على الأرض وفي الأجواء.

ويأتي التزام طيران الإمارات نحو بطولة رولان غاروس في إطار رعايتها الحالية العالمية للعبة التنس، التي تضم الآن ثلاثاً من بطولات غراند سلام الأربع، بالإضافة إلى 60 بطولة أخرى على مدار العام من خلال شراكة مع اتحاد لاعبي التنس المحترفين ATP. وترى الناقلة في الرياضة وسيلةً مُثلى للتواصل مع المشجعين وتقديم تجارب ذات مستوى عالمي، ما يعكس التزامها نحو عملائها من خلال المنتجات المبتكرة والخدمات المتميزة.

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